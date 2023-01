Ιράν: Ζευγάρι τιμωρήθηκε με φυλάκιση 10,5 ετών επειδή χόρευε αγκαλιασμένο σε δημόσιο χώρο

Ένα νεαρό ζευγάρι καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10,5 ετών από δικαστήριο του Ιράν, επειδή χόρευαν αγκαλιασμένοι σε δημόσιο χώρο ενώ η κοπέλα δεν φορούσε χιτζάμπ. Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έπεσε στην αντίληψη των Αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως μετέδωσε το Al Arabiya, η 21χρονη Αστιάζ Χαγκιγκί και ο συνομίληκος αρραβωνιαστικός της Αμίρ Αχμαντί φαίνονται να χορεύουν σε δημόσιο χώρο σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Το ζευγάρι συνελήφθη την 1η Νοεμβρίου και κατηγορήθηκαν από δικαστήριο του Ιράν για «διάδοση διαφθοράς και ανηθικότητας», «συνάθροιση και συμπαιγνία με σκοπό τη διατάραξη της εθνικής ασφάλειας» και συμμετοχή σε προπαγάνδα κατά του καθεστώτος, όπως αναφέρει το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA).

Μάλιστα, εκτός από φυλάκιση, καταδικάστηκαν σε 2ετή απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου και 2ετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η ετυμηγορία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Τμήμα 15 του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης, με επικεφαλής τον Αμπολγκασέμ Σαλαβάτι, έναν διαβόητο για την επιβολή αυστηρών ποινών δικαστή, σε άτομα που θεωρούνται απειλή για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων HRANA, το οποίο επικαλείται πηγή προσκείμενη στην οικογένεια της Χαγκιγκί, η νομική εκπροσώπηση του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της δίκης απορρίφθηκε.

Δείτε το βίντεο:

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran’s Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1

— Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 30, 2023