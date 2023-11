Ιρανός υπουργός Εξωτερικών: «Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στη Γάζα, οι συνέπειες θα είναι σκληρές»

Στην Άγκυρα βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Όπως δήλωσε ο Αμιραμπντολαχιάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου «αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στη Γάζα, οι συνέπειες θα είναι σκληρές».

Και συνέχισε: «το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και οι υποστηρικτές των εγκλημάτων πολέμου θα είναι υπεύθυνοι εάν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, εφόσον δεν αποτραπεί ο πόλεμος. Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να σφαγιάζει χωρίς διακρίσεις, χρησιμοποιώντας όλα τα απαγορευμένα όπλα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Από την πλευρά του ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η «Τουρκία δεν επιθυμεί η σύγκρουση στη Γάζα να εξελιχθεί σε περιφερειακό πόλεμο. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πρώτα για μια κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια για μόνιμη ειρήνη».

– Israeli attacks in Gaza are open violations of international law – There cannot be different standards for Ukrainians & Palestinians – Israel should understand peace cannot be established via… pic.twitter.com/SZ1er5YBGW

Turkish FM Fidan:

– International peace conference would be most appropriate platform for permanent peace

– We’re ready to take responsibility to be a guarantor country

– We put all efforts so that independent state of Palestine based on 1967 borders can be established pic.twitter.com/JJXQTds7ay

— TRT World (@trtworld) November 1, 2023