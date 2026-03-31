Ιρλανδία: Ένοπλοι ανάγκασαν διανομέα να μεταφέρει όχημα με βόμβα

Ένοπλοι απείλησαν διανομέα στη Βόρεια Ιρλανδία και τον ανάγκασαν να μεταφέρει όχημα με εκρηκτικό μηχανισμό έξω από αστυνομικό τμήμα στη Λούργκαν, όπου ακολούθησε ελεγχόμενη έκρηξη.

31 Μαρ. 2026 18:10
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε στη Λούργκαν της Βόρειας Ιρλανδίας, όταν ένοπλοι απείλησαν διανομέα και τον υποχρέωσαν να οδηγήσει όχημα με βόμβα μέχρι το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το αυτοκίνητο εγκαταλείφθηκε έξω από το κτίριο, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις Αρχές. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι στο κέντρο της πόλης και εκκενώθηκαν προληπτικά περίπου 100 κατοικίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο μηχανισμός ήταν αυτοσχέδιος αλλά λειτουργικός, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πιθανή εμπλοκή αποσχισθεισών ρεπουμπλικανικών ομάδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ