Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε στη Λούργκαν της Βόρειας Ιρλανδίας, όταν ένοπλοι απείλησαν διανομέα και τον υποχρέωσαν να οδηγήσει όχημα με βόμβα μέχρι το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το αυτοκίνητο εγκαταλείφθηκε έξω από το κτίριο, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις Αρχές. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι στο κέντρο της πόλης και εκκενώθηκαν προληπτικά περίπου 100 κατοικίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο μηχανισμός ήταν αυτοσχέδιος αλλά λειτουργικός, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πιθανή εμπλοκή αποσχισθεισών ρεπουμπλικανικών ομάδων.

