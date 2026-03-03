Ηρωίνη, κοκαΐνη, «καβάτζα», πιστόλια και αλεξίσφαιρο γιλέκο, εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά στη Δυτική Αττική, ΒΙΝΤΕΟ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής και κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Η βίλα, το ειδικό λογισμικό και το Peugeot 208 με το προφίλ του Γεωργιανού κατασκόπου

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 2 Μαρτίου 2026, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί (35χρονος και δυο 31χρονοι), μέλη της οργάνωσης.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση της εγκληματικής ομάδας στη διακίνηση ηρωίνης, κοκαΐνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης στις ανωτέρω περιοχές, ενώ έπειτα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και διακριβώθηκε ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης. Συγκεκριμένα:

• 31χρονος, διευθύνων την εγκληματική οργάνωση, επιφορτισμένος με την ανεύρεση προμηθευτών ηρωίνης, κοκαΐνης, κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και ακατέργαστης κάνναβης,

• 35χρονος, κύριος συνεργός του 31χρονου στην προμήθεια, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση και

• 31χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και προσωρινή φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών σε ειδικό χώρο απόκρυψης («καβάτζα»), ο οποίος είχε μισθωθεί για τον σκοπό αυτό.



Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και σε ημιυπόγειο διαμέρισμα, το οποίο χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως χώρος αποθήκευσης, απόκρυψης, αλλά και ως εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας των ναρκωτικών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 6 νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους 4 κιλών και 210 γραμμαρίων,

•8 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 427,8 γραμμαρίων,

• 4 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 400 γραμμαρίων,

• 2 νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 25,35 γραμμαρίων,

• άγνωστης χημικής σύστασης ουσία σε βραχώδη μορφή, κατάλληλη για τη νόθευση ναρκωτικών ουσιών, συνολικού μικτού βάρους 7.630 γραμμαρίων,

• εξοπλισμός εργαστηρίου νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας των ναρκωτικών ουσιών (υδραυλική πρέσα, μεταλλικό καλούπι, μπαλαντέζες, βαριοπούλες, μίξερ, ρολά μεμβράνης, πλήθος νάιλον συσκευασιών, μεταλλικές κουτάλες, μεταλλικά και πλαστικά κόσκινα, μεταλλικός κόφτης, σφυριά, μίξερ, μεταλλικά σκεύη μαγειρέματος, πλαστικές λεκάνες),

• πιστόλι, με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με 14 φυσίγγια,

•πιστόλι φωτοβολίδας,

• 64 φυσίγγια,

• αλεξίσφαιρο γιλέκο,

• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές,

• 4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

•3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

•το χρηματικό ποσό των 4.745 ευρώ.

Παράλληλα από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι, και οι 3 κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ σε βάρος δυο εξ’ αυτών είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

