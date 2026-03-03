Η βίλα, το ειδικό λογισμικό και το Peugeot 208 με το προφίλ του Γεωργιανού κατασκόπου

Όλα δείχνουν ότι μέλος ενός υπόγειου δικτύου κατασκόπων που έστησαν οι Φρουροί της Επανάστασης, με στόχο να διεισδύσουν και να καταγράφουν τις αμερικανικές βάσεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι ο 36χρονος Σαμίρ Γ., που συνελήφθη χθες (2/3/26) το απόγευμα, την ώρα που πήγαινε στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο

Ο κατάσκοπος από τη Γεωργία με τις αζέρικες ρίζες, είχε νοικιάσει για τρεις μήνες μέχρι και τις 16 Μαΐου μια βίλα μεταξύ Απτέρων και Καλαμίου με απρόσκοπτη θεά τον κόλπο της Σούδας. Μια κίνηση που δείχνει ότι ήθελε να παρακολουθεί και να στέλνει στους συνδέσμους του, όλες τις κινήσεις της αμερικανικής βάσης, κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το προφίλ του Σαμίρ

Ο 36χρονος Σαμίρ Γ., δήλωσε οδηγός νταλίκας, όμως δείχνει εκπαιδευμένος και «δασκαλεμένος» για το τι θα πει σε περίπτωση που συλληφθεί.

Οι πληροφορίες λένε πως έχει λάβει την ίδια εκπαίδευση με τον 26χρονο Αζέρο που συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι στη Σούδα και έναν συμπατριώτη του που συνελήφθη στην Κύπρο την ίδια περίοδο, ενώ το γεγονός ότι μιλάει περσικά και αραβικά, δείχνει ότι είναι ένα επίπεδο παραπάνω από τους προηγούμενους δυο συλληφθέντες.

Από τις 3 Φεβρουαρίου που ήρθε από τη Γερμανία στην Αθήνα και στη συνέχεια στα Χανιά, πράκτορες της ΕΥΠ τον παρακολουθούσαν σε 24ωρη βάση.

Αρχικά, διέμενε σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης με θέα τον κόλπο της Σούδας, ακολουθώντας καθημερινά το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα. Ξυπνούσε νωρίς το πρωί, φορούσε καπέλο και γυαλιά, σκαρφάλωνε σε ψηλά σημεία και φωτογράφιζε τον κόλπο της Σούδας και την αμερικανική βάση.

Αρχικά, διέμενε σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης με θέα τον κόλπο της Σούδας, ακολουθώντας καθημερινά το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα. Ξυπνούσε νωρίς το πρωί, φορούσε καπέλο και γυαλιά, σκαρφάλωνε σε ψηλά σημεία και φωτογράφιζε τον κόλπο της Σούδας και την αμερικανική βάση.

Στη συνέχεια, επέστρεφε στο δωμάτιο του και έβγαινε μόνο το βράδυ για φαγητό, σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον ένα μήνα που έμενε στη χώρα μας, δεν ήρθε σε επαφή με κανένα άτομο.

Η βίλα και το Peugeot 208

Το γεγονός ότι ο Σαμίρ Γ., έκλεισε τη βίλα για τρεις μήνες καταβάλλοντας τα χρήματα του μισθώματος σε μετρητά, δείχνει ότι θα έστηνε το στρατηγείο του εκεί, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα, στις 24 Φεβρουαρίου, νοίκιασε ένα αυτοκίνητο μάρκας Peugeot 208, με σκοπό να ανιχνεύσει τα κατάλληλα σημεία για να φωτογραφίσει από όλες τις πλευρές το αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Για άγνωστους λόγους αποφάσισε με την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή να επιστρέψει στην Αθήνα. Και όταν το απόγευμα της Δευτέρας αποφάσισε να πάει προς το αεροδρόμιο η ΕΥΠ ενημέρωσε την Αστυνομία και συνελήφθη.

Το ειδικό λογισμικό

Ένα ακόμη στοιχείο που συνδέει τον Σαμίρ Γ., με τους Αζέρους κατασκόπους σε Κρήτη και Κύπρο, είναι το ειδικό λογισμικό που χρησιμοποιούσαν για να στέλνει πληροφορίες και φωτογραφίες πιθανότατα στον σύνδεσμό του στο Ιράν.

Η έρευνα περνάει πλέον στα χέρια της Αντιτρομοκρατικής που έχει κατάσχει κινητό και φωτογραφική μηχανή και θα ανασυρθεί όλο το υλικό που έχει καταγράψει, κλήσεις που πραγματοποίησε και έχει δεχθεί αλλά και μηνύματα σε εφαρμογές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



