Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο

Ο CEO της Cepal Θόδωρος Αθανασόπουλος έπεσε σήμερα (3/2/2026) θύμα άγριου ξυλοδαρμού από αγνώστους. Ο κ. Αθανασόπουλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο.

Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!

Στη συνέχεια, μετέβη στο τμήμα Εκβιαστών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου καταθέτει για την επίθεση που δέχθηκε και περιγράφει αναλυτικά όσα συνέβησαν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η εταιρεία CEPAL επιβεβαιώνει ότι σήμερα το πρωί ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Θ. Αθανασόπουλος δέχθηκε επίθεση από άτομα αγνώστων στοιχείων. Είναι καλά στην υγεία του.

Η εταιρεία καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού. Για λόγους σεβασμού της διαδικασίας και της ιδιωτικότητας, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



