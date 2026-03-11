«Ήρθε με τις μπάντες. Το σπίτι μας έκλεισε. Ήταν η ελπίδα μου, κάναμε όνειρα μαζί», συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου παλικαριού, ΦΩΤΟ

Στη Θεσσαλονίκη συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Πολίχνης από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (10/3/2026).

Το μοιραίο όχημα που οδηγούσε ένας 27χρονος εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να «καβαλήσει» πεζοδρόμιο και να και να παρασύρει δύο άτομα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 21:00 περίπου το βράδυ στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 25χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη νεαρού ο οποίος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Ο 27χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου συνελήφθη από τις Αρχές.

«Ήρθε με τις μπάντες, μας έκλεισε το σπίτι»

Συγκλονισμένος ο πατέρας του 25χρονου θύματος δήλωσε στο thestival.gr: «Ήρθε με τις μπάντες, στριφογύρισε και πρέπει να τον πήρε και κάτω από το αμάξι. Το σπίτι μας έκλεισε. Έπεσε πύραυλος στο σπίτι μου. Ήταν η ελπίδα μου, κάναμε όνειρα μαζί. Όταν ήρθα εδώ απέναντι ήταν η Τροχαία. Ρώτησα που είναι τα παιδιά και μου είπαν στο Ιπποκράτειο. Με ρώτησαν “τι ηλικία έχει ο γιος σου” τους είπα 25. Πήραμε στο Ιπποκράτειο και μου είπαν ότι πράγματι το όνομα του παιδιού ήταν Παύλος», ανέφερε ο πατέρας του νεαρού που έχασε τη ζωή του.

Αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος δήλωσαν ότι ο οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το δυστύχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην περιοχή. Σύμφωνα με τους μάρτυρες, το ΙΧ ανέβαινε την οδό το Άγνωστου Στρατιώτη και δεν πτοήθηκε από την ύπαρξη των επιβραδυντικών ανακλαστήρων οδοστρώματος που είναι τοποθετημένοι λίγα μέτρα πριν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μαζί με το όχημα που προκάλεσε το δυστύχημα κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα ακόμη ένα όχημα.

Ο 27χρονος οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το τροχαίο

«Βραδινές ώρες χθες (10-03-2026) στην περιοχή της Πολίχνης, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του, εισήλθε σε πεζοδρόμιο και συγκρούστηκε με δύο ημεδαπούς πεζούς ηλικίας 25 και 24 ετών, εκ των οποίων ο πρώτος τραυματίσθηκε θανάσιμα και ο δεύτερος ελαφρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Ακολούθως το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, κολώνα στάσης λεωφορείου και σε δέντρο.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης».

