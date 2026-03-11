Το «αντίο» στον Γιώργο Βότση: Φάμελος, Χαρίτσης, Λαλιώτης, Δαμανάκη, Βούλτεψη, ΦΩΤΟ

Ο δημοσιογράφος που συνδέθηκε στενά με την «Ελευθεροτυπία», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, πολιτική η κηδεία του στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας

11 Μαρ. 2026 11:54
Pelop News

Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα (11/3/2026) στον δημοσιογράφο, Γιώργο Βότση, στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας, καθώς πραγματοποιήθηκε το πρωί η πολιτική κηδεία του.

Ο δημοσιογράφος που συνδέθηκε στενά με την «Ελευθεροτυπία», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Στην κηδεία του έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ Αριστείδης Μπαλτάς, Ευάγγελος Αποστόλου, Θοδωρής Δρίτσας και Νίκος Φίλης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο Κώστας Λαλιώτης, η Μαρία Δαμανάκη, η Σοφία Βούλτεψη, ο Φώτης Κουβέλης, ο Αντώνης Ρουπακιώτης, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Στέφανος Τζουμάκας κ.α.

Παρόντες και δημοσιογράφοι όπως ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο Γιώργος Βαρεμένος, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, ο Πάνος Σόμπολος, ο Γιώργος Καραμέρος.

