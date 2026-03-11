Σπέτσες: Το έγκλημα που προσπάθησαν να εμφανίσουν ως τροχαίο – Σήμερα η απολογία του 27χρονου στο Εφετείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πειραιά η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του 26χρονου Γρηγόρη Θυμαρά, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινωνία των Σπετσών τον Νοέμβριο του 2020.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθεται και πάλι ο 27χρονος σήμερα γιος γνωστού καθηγητή του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο οποίος στο παρελθόν είχε σπουδάσει στη Διεθνή Σχολή του Cambridge στη Σλοβακία και στο Empire State University of New York.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή με τις καταθέσεις της μητέρας και του αδελφού του θύματος, ενώ σήμερα αναμένεται η απολογία του κατηγορουμένου, ο οποίος πρωτοδίκως κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου 2020, όταν ο Γρηγόρης Θυμαράς και ο τότε 22χρονος κατηγορούμενος βρέθηκαν στην πίσω πλευρά των Σπετσών μαζί με δύο ακόμη νεαρούς άνδρες που επέβαιναν σε μοτοποδήλατο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά, οι τέσσερις νεαροί έφτασαν στην περιοχή Αγριόπετρες Σπετσών, όπου γύρω στις 21:30 έκαναν στάση, καθώς το θύμα ανέφερε ότι είχε μείνει από βενζίνη.

Ο κατηγορούμενος φέρεται τότε να πρότεινε στον 26χρονο να επιβιβαστεί ως συνεπιβάτης στη δική του μοτοσικλέτα για να συνεχίσουν προς την εξοχική κατοικία του. Ο Γρηγόρης Θυμαράς αρνήθηκε, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστευόταν τις οδηγικές του ικανότητες και φοβόταν.

«Το κυνήγι με το όπλο και το φονικό στιλέτο»

Σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, η άρνηση αυτή αποτέλεσε την αφορμή για έντονο διαπληκτισμό που κλιμακώθηκε σε βίαιη επίθεση.

Ο κατηγορούμενος φέρεται αρχικά να έβγαλε από την τσέπη του πιστόλι και να το προέταξε προς το μέρος του θύματος. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να απέσυρε το όπλο και να έβγαλε ένα μαχαίρι τύπου στιλέτο, συνεχίζοντας να απειλεί τον 26χρονο.

Όταν τελικά τον πλησίασε, του κατάφερε ισχυρό πλήγμα με το μαχαίρι στην αριστερή πλευρά κάτω από την κοιλιακή χώρα, τραυματίζοντας τη μηριαία αρτηρία. Ο νεαρός φέρεται να φώναξε «Α, με έσφαξες, καλέστε ασθενοφόρο», πριν καταρρεύσει λίγα μέτρα πιο πέρα.

Κατά την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος όχι μόνο δεν προσπάθησε να βοηθήσει το θύμα, αλλά φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές. Μετακίνησε τη μοτοσικλέτα του 26χρονου και την έριξε στο έδαφος, προκαλώντας φθορές, με σκοπό να εμφανιστεί ο θανάσιμος τραυματισμός ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, απείλησε τους δύο νεαρούς που βρίσκονταν στο σημείο λέγοντας ότι «αν μιλήσετε στην αστυνομία θα σκοτώσω εσάς και τις οικογένειές σας» και αποχώρησε από το σημείο με τη δική του μοτοσικλέτα.

Η μαρτυρία που άλλαξε την πορεία της υπόθεσης

Αρχικά, το Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών σχημάτισε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Ωστόσο, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή έπειτα από την παρατήρηση γιατρού του Πολυδύναμου Ιατρείου Σπετσών.

Η γιατρός κατέθεσε ότι το θύμα δεν έφερε εκδορές ή άλλα σημάδια που να παραπέμπουν σε πτώση από μοτοσικλέτα, αλλά ένα θλαστικό τραύμα που, κατά την εκτίμησή της, προερχόταν από αιχμηρό αντικείμενο.

Η μαρτυρία αυτή οδήγησε τις Αρχές να εμβαθύνουν στην έρευνα, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να καταθέτουν και οι αυτόπτες μάρτυρες που είχαν αρχικά σιωπήσει, φοβούμενοι τις απειλές του κατηγορουμένου.

Η πρωτόδικη καταδίκη

Κατά την απολογία του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο σημείο του περιστατικού και ότι δεν κατανοεί για ποιο λόγο οι μάρτυρες τον εμπλέκουν στην υπόθεση.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έπεισαν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης, χωρίς να αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά που είχαν προταθεί από την υπεράσπιση και χωρίς η έφεση που άσκησε να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



