Ισχυρές διαφωνίες, αλλά ελεγχόμενες: Στην τελική ευθεία το ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο

Απομένει ενάμιση μήνας μέχρι το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τρία είναι τα σενάρια.

Πρώτον, να πάμε σ’ ένα απολύτως ενωτικό Συνέδριο, κόντρα στα προγνωστικά.

Δεύτερον, να πάμε σ’ ένα «πολεμικό» Συνέδριο, με οξείες αντιπαραθέσεις.

Και τρίτον, σ’ ένα απλώς «εθιμοτυπικό» Συνέδριο.

Η προεδρική ομάδα Ανδρουλάκη επιχειρεί να διαμορφώσει το στίγμα της επόμενης μέρας, με άξονες την πολιτική αυτονομία και τη στρατηγική διεύρυνσης.

Ο Χάρης Δούκας προτείνει προγραμματικό διάλογο με τα άλλα προοδευτικά κόμματα, ψηφοφορίες και αποφάσεις, με πρόταγμα την εκ προοιμίου άρνηση για οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

Ο Παύλος Γερουλάνος εισηγείται διακριτή ηγετική ομάδα, προεκλογική εκστρατεία «πόρτα-πόρτα» και ρητή δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη ΝΔ.

Η Αννα Διαμαντοπούλου (δεν τοποθετήθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση) επενδύει στο αμιγώς πολιτικό κομμάτι, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εξηγήσει καθαρά τη στρατηγική του.

Ο Μιχάλης Κατρίνης είναι αντίθετος σε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ, επειδή έτσι ακυρώνεται στην πράξη η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα δύο κόμματα..

Η «Πελοπόννησος» ζήτησε από 4 στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, ένα από κάθε πτέρυγα, ν’ απαντήσουν για το διακύβευμα στο επικείμενο Συνέδριο.

ΑΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

«Η κοινή αγωνία θα επικρατήσει»

Ο Αρης Καρβούνης, που θεωρείται «προεδρικός» και πρόσκειται στον Ν. Ανδρουλάκη (επελέγη, μάλιστα, στην 17μελή Επιτροπή Ψηφοδελτίων του Συνεδρίου), είπε στην «Π»: «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις ζυμώσεις στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή, το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο επανεκκίνησης και ενότητας.

Παρά τις έντονες συζητήσεις των προηγούμενων ημερών και της συνεχούς διασποράς fake news για τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της παράταξης, η χθεσινή συνεδρίαση έδειξε ότι επικρατεί η ενσυναίσθηση και η επίγνωση πως η εσωστρέφεια ζημιώνει την παράταξη.

Το Συνέδριο δεν θα είναι απλώς εθιμοτυπικό, αλλά μια διαδικασία ουσιαστικού διαλόγου, όπου οι διαφορετικές απόψεις θα συνθέσουν ένα συμπαγές πολιτικό σχέδιο.

Η κοινή αγωνία για την ανασύνταξη της δημοκρατικής παράταξης θα υπερνικήσει τις όποιες επιμέρους εντάσεις, οδηγώντας το κόμμα σε μια νέα, δυναμική πορεία προς την κοινωνία, προτάσσοντας το πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που δίνει λύσεις στα καθημερινά και μεγάλα προβλήματα των συμπολιτών μας. Με μία λέξη: Συσπείρωση».

ΜΥΛΩΝΑΣ – ΝΤΙΝΟΣ

Απογοήτευση και σιωπή…

Υπάρχουν, όμως, και περιπτώσεις απογοητευμένων ΠΑΣΟΚτζήδων, που δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα και έχουν τραβήξει την άκρη τους απογοητευμένοι…

Η «Π» ζήτησε την άποψη, ενόψει Συνεδρίου, από τον πρώην δήμαρχο Δυτ. Αχαϊας Σπύρο Μυλωνά, που ήταν μέχρι πρότινος προσκείμενος στον Χ. Δούκα και απάντησε σκωπτικά: «Δυστυχώς, δεν βλέπω κανένα ΠΑΣΟΚ, εννοώ το ΠΑΣΟΚ που ήξερα…».

Σχεδόν ίδια η απάντηση και του προέδρου της ΔΕΥΑ Αιγιάλειας και στελέχους του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Ντίνου, επίσης προσκείμενου μέχρι πρότινος στον κ. Δούκα: «Δεν θέλω να πω τίποτα. Απογοήτευση… Μακάρι να διαψευστώ, αλλά φοβάμαι πως κάποιοι περιμένουν στη γωνία να συγκυβερνήσουν με τη ΝΔ. Δεν ωφελεί να πω κάτι…».

ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΟΗ

«Η εσωστρέφεια τελείωσε χθες»

Η Ολυμπία Λόη, που πρόσκειται στον Παύλο Γερουλάνο, επισήμανε στην «Π»: «Το ΠΑΣΟΚ δεν πάει απλώς σε ένα συνέδριο· πάει σε μια πολιτική εκκίνηση ευθύνης.

Εκτιμώ ότι θα είναι ένα συνέδριο βαθιάς και ειλικρινούς ενότητας – όχι γιατί το επιβάλλουν οι τύποι, αλλά γιατί το απαιτεί η ίδια η κοινωνία. Η εσωστρέφεια και η τοξικότητα τελείωσαν χθες.

Ο,τι είχαμε να πούμε μεταξύ μας, ειπώθηκε. Τώρα, βγαίνουμε έξω από τους τέσσερις τοίχους, εκεί που οι νέοι άνθρωποι δίνουν τη μάχη για αξιοπρέπεια, για στέγη, για δουλειές με μέλλον. Δεν έχουμε χρόνο για εθιμοτυπικές διαδικασίες και κενά χειροκροτήματα. Το Συνέδριό μας θα γίνει η συγκροτημένη απάντηση στην παρακμή που βιώνει η χώρα.

Με πρόγραμμα-αιχμή, με στελέχη που βγαίνουν στην πρώτη γραμμή και με μια οργάνωση που λειτουργεί από τη βάση προς την κορυφή, ερχόμαστε να συγκρουστούμε με το κατεστημένο της στασιμότητας. Και αν με ρωτάτε τι θα κερδίσει έμπρακτα το ΠΑΣΟΚ; Με μία λέξη: Πρωταγωνιστικό ρόλο».

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

«Τι είναι το ΠΑΣΟΚ, ποιους εκφράζει»

Ο Κώστας Σπηλιόπουλος, που πρόσκειται στην Αννα Διαμαντοπούλου, τόνισε: «Στο ΠΑΣΟΚ σήμερα υπάρχει μία αγωνία, να ξαναγίνει η μεγάλη κυβερνητική παράταξη, και ένας στόχος, οι επόμενες εκλογές να είναι η αρχή για μία τέτοια πορεία. Αυτό θέλουν και αυτό περιμένουν οι υπεύθυνοι, οι κεντρώοι και οι προοδευτικοί πολίτες της χώρας.



Ομως, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και διάφορες φωνές, πολλές φορές αντικρουόμενες, για τη φυσιογνωμία του, τις συμμαχίες και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τις επιδιώξει, τους αποκλεισμούς και γενικότερα την πορεία του.

Το συνέδριό του είναι η μεγάλη πρόκληση, είναι η ευκαιρία να συγκρουστούν οι διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις και να προκύψει η ξεκάθαρη απόφαση για το τι είναι το ΠΑΣΟΚ, ποιους εκφράζει, με ποια πρόσωπα θα πορευτεί. Θυμίζω το ιστορικό συνέδριο του 1996, όταν συγκρούστηκαν δύο διαφορετικές απόψεις και πόσο αναγεννητική ήταν η απόφαση εκείνου του συνεδρίου».

