Κωνσταντοπούλου για φωτογραφίες της Καισαριανής: Δεν μπορεί να αποτελούν εμπόρευμα

Με αφορμή το αρχειακό υλικό από την εκτέλεσ των 200 στη Καισαριανή από τους ναζί που βγήκαν σε δημοπρασία η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής αποτελούν κτήμα του ελληνικού λαού και ντοκουμέντο της αντίστασης», επισημαίνοντας ότι «Δεν μπορεί να αποτελούν εμπόρευμα και υπάρχει ευθύνη στην πολιτεία να τις αναζητήσει και να τις θέσει στη διάθεση του λαού, στη διάθεση της χώρας που έχει αυτή την εμβληματική ιστορία αντίστασης και ηρωισμού».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε ότι «δεν είναι νοητό ούτε αποδεκτό να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα τα τεκμήρια του εγκλήματος» και ότι «δεν είναι νοητό ούτε αποδεκτό να μην διεκδικούνται από το ελληνικό κράτος οι οφειλές της Γερμανίας για τα εγκλήματα των ναζί».

Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «εγκλήματα που τώρα έρχονται στο φως ακόμη και τα πιο συγκλονιστικά πειστήριά τους», τονίζοντας ότι «εμείς θα παλέψουμε ώστε η υπόθεση της μνήμης να γίνει συλλογική υπόθεση όλων και η υπόθεση της δικαιοσύνης επιτέλους να υπηρετηθεί».

