Ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα – Πάνω από 90 χιλιοστά στην Κρήνη Αιγιαλείας

Αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν κατά τόπους το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, κυρίως σε περιοχές της δυτικής χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στην Κρήνη Αιγιαλείας, όπου καταγράφηκαν 90,8 χιλιοστά, επιβεβαιώνοντας την ένταση των φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Η κατανομή των βροχοπτώσεων

Όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη του meteo.gr, οι βροχοπτώσεις έως τις 17:40 του Σαββάτου 03/01 παρουσίασαν ανομοιόμορφη κατανομή, με τα μεγαλύτερα ύψη να εντοπίζονται σε τμήματα της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, στον πίνακα των μετρήσεων καταγράφονται τα οκτώ μεγαλύτερα ύψη βροχής για το ίδιο χρονικό διάστημα, με αρκετές περιοχές να δέχονται σημαντικές ποσότητες νερού σε σύντομο χρόνο.

Συνεχής παρακολούθηση

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ συνιστάται προσοχή σε περιοχές όπου σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις, λόγω αυξημένου κινδύνου τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

