Ισχυρή άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Γενικός Δείκτης επιστρέφει στα επίπεδα του Ιανουαρίου 2010

Ισχυρή άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών
22 Ιαν. 2026 11:28
Pelop News

Ισχυρή ανοδική κίνηση καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά +1,59% και να διαμορφώνεται στις 2.263,57 μονάδες, ξεπερνώντας το φετινό υψηλό των 2.256,32 μονάδων (19/1) και φτάνοντας σε νέα πολυετή υψηλά από τον Ιανουάριο του 2010.

Οι αγοραστές διατηρούν τον έλεγχο για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, ωθούμενοι από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων σχετικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και την άμβλυνση των απειλών για δασμούς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η βελτίωση του κλίματος ρίσκου στις διεθνείς αγορές μεταφέρεται και στην Αθήνα, όπου ο δείκτης κινείται σε εύρος 18 μονάδων (χαμηλό 2.250,89 – υψηλό 2.268,37 μονάδες).

Ο επόμενος σημαντικός στόχος για τον Γενικό Δείκτη είναι οι 2.315,31 μονάδες, επίπεδο που είχε καταγραφεί στις 11 Ιανουαρίου 2010.

Ισχυρό ράλι στις τράπεζες και επιλεγμένες blue chips

Ο τραπεζικός κλάδος πρωταγωνιστεί με άνοδο άνω του +2%, φτάνοντας κοντά σε νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015).

Ξεχωριστή δυναμική παρουσιάζουν και οι εξής μετοχές:

  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συνεχίζει το ράλι και κινείται προς τα 32 ευρώ, με στόχο νέο ρεκόρ 26 ετών (Νοέμβριος 1999).
  • ΔΕΗ: Υπερβαίνει τα 19 ευρώ, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Αύγουστος 2008).
  • Motor Oil: Καταγράφει αξιόλογη άνοδο και πλησιάζει νέα ιστορικά υψηλά.

Η θετική διάθεση των επενδυτών ενισχύεται από το γενικότερο κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι δείκτες κινούνται επίσης ανοδικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη και αυστηροποίηση των μέτρων βιοασφάλειας
13:00 Πάτρα: Νέες καταγγελίες στην «Π» για παλαιές κλήσεις – Προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για κατασχέσεις και επιβαλλόμενες προσαυξήσεις
12:51 Πύργος: Μεθυσμένος οδηγός εγκατέλειψε τροχαίο – Σύλληψη και για οδηγό χωρίς δίπλωμα
12:46 Αίγιο: 17χρονος είχε κλέψει κινητό και χρήματα από αυτοκίνητο – Δικογραφία και στους γονείς
12:40 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης «βασιλιάς Καρνάβαλος» στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών
12:36 Πάτρα: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
12:33 Το Πανεπιστήμιο Πατρών τιμά τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων με τελετή και βραβεύσεις
12:30 Θύελλα Πατρών: Αίτημα προς Βρούτση για αύξηση της χρηματοδότησης
12:27 Θέρμο: Έναρξη συνεργασίας Co2gether – ΚΗΦΗ με δράσεις ενεργού γήρανσης και ενδυνάμωσης μνήμης
12:21 Νταβός: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Όλοι θέλουν να συμμετέχουν», ποιες και πόσες χώρες το αποτελούν
12:14 Πάτρα: Το Λύκειο των Ελληνίδων ανοίγει διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα και το μέλλον της πόλης
12:08 Άνω Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τη 56χρονη που χάθηκε στην κακοκαιρία
12:03 «Η αγάπη μου απομένει» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:00 Δολοφονία στο Λιθοβούνι: Προφυλακιστέος ο 44χρονος, δεν έπεισε ο ισχυρισμός του – Κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα και παρουσίασε 8 μάρτυρες
11:57 ΗΠΑ: Σύλληψη 5χρονου μαθητή από την ICE στη Μινεσότα – Καταγγελίες σχολικών αρχών και αντιδράσεις
11:51 Πάτρα: Επίσκεψη Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ – Στήριξη στη διατήρηση των τεκμηρίων
11:48 Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού
11:45 Πάτρα: Ημερίδα για την ελληνική ιατρική αριστεία από τον Όμιλο Inner Wheel Πατρών Βορρά
11:42 Νταβός: Συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
11:36 Πάτρα: «Αχαΐων Αγάπης Γεύμα» από το Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» με Πετράκο και Καμβυσίδη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ