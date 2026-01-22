Ισχυρή άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρή ανοδική κίνηση καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά +1,59% και να διαμορφώνεται στις 2.263,57 μονάδες, ξεπερνώντας το φετινό υψηλό των 2.256,32 μονάδων (19/1) και φτάνοντας σε νέα πολυετή υψηλά από τον Ιανουάριο του 2010.

Οι αγοραστές διατηρούν τον έλεγχο για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, ωθούμενοι από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων σχετικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και την άμβλυνση των απειλών για δασμούς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η βελτίωση του κλίματος ρίσκου στις διεθνείς αγορές μεταφέρεται και στην Αθήνα, όπου ο δείκτης κινείται σε εύρος 18 μονάδων (χαμηλό 2.250,89 – υψηλό 2.268,37 μονάδες).

Ο επόμενος σημαντικός στόχος για τον Γενικό Δείκτη είναι οι 2.315,31 μονάδες, επίπεδο που είχε καταγραφεί στις 11 Ιανουαρίου 2010.

Ισχυρό ράλι στις τράπεζες και επιλεγμένες blue chips

Ο τραπεζικός κλάδος πρωταγωνιστεί με άνοδο άνω του +2%, φτάνοντας κοντά σε νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015).

Ξεχωριστή δυναμική παρουσιάζουν και οι εξής μετοχές:

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ : Συνεχίζει το ράλι και κινείται προς τα 32 ευρώ, με στόχο νέο ρεκόρ 26 ετών (Νοέμβριος 1999).

: Συνεχίζει το ράλι και κινείται προς τα 32 ευρώ, με στόχο νέο ρεκόρ 26 ετών (Νοέμβριος 1999). ΔΕΗ : Υπερβαίνει τα 19 ευρώ, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Αύγουστος 2008).

: Υπερβαίνει τα 19 ευρώ, για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Αύγουστος 2008). Motor Oil: Καταγράφει αξιόλογη άνοδο και πλησιάζει νέα ιστορικά υψηλά.

Η θετική διάθεση των επενδυτών ενισχύεται από το γενικότερο κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι δείκτες κινούνται επίσης ανοδικά.

