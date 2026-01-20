Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη: Κίνδυνος για δίκτυα ηλεκτροδότησης και δορυφόρους

Ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα, που προκλήθηκε από μεγάλη ηλιακή έκρηξη, άρχισε να πλήττει τη Γη από χθες Δευτέρα και αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα Τρίτη, αν και με μειωμένη ένταση. Οι αμερικανικές αρχές διαστημικής μετεωρολογίας (SWPC) τοποθετούν το φαινόμενο στο επίπεδο 4 της πεντάβαθμης κλίμακας, χαρακτηρίζοντάς το ως το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από το 2003.

Η καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, δορυφόρους και επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις συνθήκες για εντυπωσιακό βόρειο σέλας σε περιοχές όπου τέτοιο φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Σύμφωνα με τον ειδικό Σον Ντολ του SWPC, το σέλας μπορεί να γίνει ορατό ακόμη και σε νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Αλαμπάμα.

Το φαινόμενο οφείλεται σε ισχυρή ηλιακή έκρηξη (coronal mass ejection – CME) που εκτοξεύτηκε χθες από τον Ήλιο και έφτασε στη Γη σε λιγότερο από 48 ώρες. Τα φορτισμένα σωματίδια που εκτοξεύτηκαν διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης, προκαλώντας τις γεωμαγνητικές διαταραχές.

Παρά το γεγονός ότι το 2024 η Γη είχε βιώσει γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5 (το μέγιστο της κλίμακας) για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, η τρέχουσα θεωρείται η πιο ισχυρή από το 2003. Σημειώνεται ότι παρόμοιες καταιγίδες είναι σπάνιες και συνδέονται με την αυξανόμενη ηλιακή δραστηριότητα του τρέχοντος ηλιακού κύκλου.

Παραδείγματα παρόμοιων φαινομένων στο παρελθόν περιλαμβάνουν την «ηλιακή καταιγίδα του Χάλογουιν» τον Οκτώβριο του 2003, που προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου και έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για πιθανές επιπτώσεις σε δορυφορικά συστήματα, ραδιοεπικοινωνίες και δίκτυα ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού γεωμαγνητικού πλάτους.

