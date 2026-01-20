Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη: Κίνδυνος για δίκτυα ηλεκτροδότησης και δορυφόρους

Γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 4 σε πεντάβαθμη κλίμακα. Η πιο ισχυρή από το 2003, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη: Κίνδυνος για δίκτυα ηλεκτροδότησης και δορυφόρους
20 Ιαν. 2026 8:57
Pelop News

Ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα, που προκλήθηκε από μεγάλη ηλιακή έκρηξη, άρχισε να πλήττει τη Γη από χθες Δευτέρα και αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα Τρίτη, αν και με μειωμένη ένταση. Οι αμερικανικές αρχές διαστημικής μετεωρολογίας (SWPC) τοποθετούν το φαινόμενο στο επίπεδο 4 της πεντάβαθμης κλίμακας, χαρακτηρίζοντάς το ως το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από το 2003.

Η καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, δορυφόρους και επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις συνθήκες για εντυπωσιακό βόρειο σέλας σε περιοχές όπου τέτοιο φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Σύμφωνα με τον ειδικό Σον Ντολ του SWPC, το σέλας μπορεί να γίνει ορατό ακόμη και σε νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Αλαμπάμα.

Το φαινόμενο οφείλεται σε ισχυρή ηλιακή έκρηξη (coronal mass ejection – CME) που εκτοξεύτηκε χθες από τον Ήλιο και έφτασε στη Γη σε λιγότερο από 48 ώρες. Τα φορτισμένα σωματίδια που εκτοξεύτηκαν διαταράσσουν το μαγνητικό πεδίο της Γης, προκαλώντας τις γεωμαγνητικές διαταραχές.

Παρά το γεγονός ότι το 2024 η Γη είχε βιώσει γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5 (το μέγιστο της κλίμακας) για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, η τρέχουσα θεωρείται η πιο ισχυρή από το 2003. Σημειώνεται ότι παρόμοιες καταιγίδες είναι σπάνιες και συνδέονται με την αυξανόμενη ηλιακή δραστηριότητα του τρέχοντος ηλιακού κύκλου.

Παραδείγματα παρόμοιων φαινομένων στο παρελθόν περιλαμβάνουν την «ηλιακή καταιγίδα του Χάλογουιν» τον Οκτώβριο του 2003, που προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου και έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για πιθανές επιπτώσεις σε δορυφορικά συστήματα, ραδιοεπικοινωνίες και δίκτυα ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού γεωμαγνητικού πλάτους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 «Πειραγμένες» αντλίες καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε πρατήρια σε όλη τη χώρα – 10 συλλήψεις
11:20 Γρίπη: Έως 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – Προειδοποίηση Τζανάκη για πίεση στο ΕΣΥ και διψήφιο αριθμό θανάτων
11:16 Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση
11:15 Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στη Δίρφυ Ευβοίας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για δύο νεαρούς από την Αθήνα
11:10 Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ
11:08 Μπήκε από τη μεσοτοιχία και «σήκωσε» μπουφάν: διάρρηξη τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βάρης
11:05 Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και φόβοι για φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας
11:03 Κυριάκος Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών»
11:02 Πάτρα: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» ύψους 23 εκατ. ευρώ
11:00 Σταθερές οι τιμές στην Πάτρα – Στα 1,07–1,13 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης
10:59 ΕΠΣ Αχαΐας: Η Αστυνομία βάζει μπλόκο σε μετακίνηση φιλάθλων!
10:56 Καραχάλιος για Καρυστιανού: Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου
10:43 Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά
10:42 Συλλήψεις μεταναστών σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
10:38 Καρυστιανού: «Σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεων για τις αμβλώσεις
10:34 Αχαΐα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 30χρονο δικυκλιστή ΦΩΤΟ
10:29 Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 4.700 δολάρια
10:23 Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία
10:21 Συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας ΠΑΣΟΚ
10:09 Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ