Ισχυρή κακοκαιρία σε εξέλιξη: Πού επικεντρώνονται τα φαινόμενα, κλειστά σχολεία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε από την Κυριακή μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χιονοπτώσεις. Στο επίκεντρο των φαινομένων βρέθηκαν περιοχές της Θεσσαλίας, της Θράκης, του Ανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στα παράλια της Λάρισας και κυρίως στον Αγιόκαμπο, όπου η υπερχείλιση ρεμάτων και η θαλασσοταραχή είχαν ως αποτέλεσμα πλημμυρισμένους δρόμους και εκτεταμένες ζημιές. Ορμητικά νερά και φερτά υλικά κάλυψαν το οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις.

Κλειστά σχολεία στη Θράκη

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, τα σχολεία σε αρκετές περιοχές της Θράκης.

Στον Δήμο Μύκης της Ξάνθης ανεστάλη η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, ενώ στο Κάτω Νευροκόπι, έπειτα από απόφαση του δημάρχου και σύσκεψη των αρμόδιων φορέων, τα σχολεία όλων των βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν, με τη διδασκαλία να πραγματοποιείται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα σχολεία στους οικισμούς Μεγάλο Δέρειο, Ρούσσα, Σιδηροχώρι και Σιδηρώ του δήμου Σουφλίου.

Προβλήματα σε δρόμους και μετακινήσεις

Στο χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά Σερρών, 15 οχήματα εγκλωβίστηκαν για ώρες, καθώς οι οδηγοί τους δεν είχαν εφοδιαστεί με αντιολισθητικές αλυσίδες. Παράλληλα, σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας η χρήση αλυσίδων κρίνεται απαραίτητη, ενώ κατά τόπους καταγράφηκαν διακοπές κυκλοφορίας λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Στη Μεσσηνία, κατολίσθηση σημειώθηκε στον δρόμο Πήδημα – Αρφαρά, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και την έναρξη επιχείρησης καθαρισμού του οδοστρώματος.

Σοβαρές ζημιές σε νησιά

Η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και σε νησιωτικές περιοχές. Στη Σάμο, ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν στην κατάρρευση γέφυρας στον Μεσόκαμπο, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω φερτών υλικών και πλημμυρών. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Αντίστοιχα, στη Σαντορίνη δρόμοι σε περιοχές όπως το Εμπορείο, το Μεγαλοχώρι και ο Πύργος μετατράπηκαν σε χειμάρρους, με φερτά υλικά να παρασύρονται από τα νερά.

Πού στρέφεται η κακοκαιρία και πότε υποχωρεί

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως το Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη, τη Θράκη και τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας. Κατά τόπους αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις, με ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ.

Από το απόγευμα της Δευτέρας προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, ενώ την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με λίγες τοπικές βροχές και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

