Ο καιρός σήμερα: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 σε μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα και συστήνει προσοχή στους πολίτες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην Κρήτη (κυρίως δυτικά και νότια τμήματα) τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στις βόρειες Κυκλάδες και τη νότια Εύβοια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ χιόνι θα πέσει κατά τόπους και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι.

Αττική : Παροδικές νεφώσεις, πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες, θερμοκρασία 10-14 °C, βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ.

: Παροδικές νεφώσεις, πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες, θερμοκρασία 10-14 °C, βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ. Θεσσαλονίκη : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, θερμοκρασία 5-11 °C.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, θερμοκρασία 5-11 °C. Πάτρα: Συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ήπια επίπεδα για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 14 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι – απόγευμα. Οι ελάχιστες τιμές τις πρωινές και βραδινές ώρες θα κυμαίνονται γύρω στους 8-10 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, με διεύθυνση κυρίως από βόρειες – βορειοδυτικές και εντάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.

Γενική εικόνα σήμερα Δευτέρα 2/2

Στα ανατολικά και νότια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους στις προαναφερθείσες περιοχές. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά των βόρειων ηπειρωτικών, με κατά τόπους πυκνότερα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά από δυτικές με την ίδια ένταση και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα: 9-11 °C στα βόρεια, 14-16 °C στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και τοπικά 17-19 °C στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα. Παγετός αναμένεται τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για τα επόμενα 24ωρα

Αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα βορειοανατολικά ορεινά τις πρωινές ώρες. Μικρή άνοδος των μέγιστων τιμών της θερμοκρασίας (9-12 °C βόρεια, 13-16 °C υπόλοιπη ηπειρωτική, 17-18 °C νότια και νησιά).

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά, βαθμιαία σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Τη νύχτα βροχές σε όλα τα ηπειρωτικά και στο κεντρικό-βόρειο Αιγαίο, με σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και πιθανώς Ήπειρο. Περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο. Βραδινή εξασθένηση στα δυτικά-βόρεια. Μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως δυτικά-κεντρικά-νότια. Μικρή πτώση θερμοκρασίας κυρίως βορειοδυτικά.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, βόρεια και ανατολική νησιωτική χώρα. Ασθενείς βροχές και στις υπόλοιπες περιοχές. Συνθήκες για μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Μικρή άνοδος θερμοκρασίας κυρίως δυτικά και νότια.

