Ισχυρή στήριξη των πολιτών στα πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ και στη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Θετικά υποδέχεται η κοινή γνώμη τις τελευταίες παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για τη Real News.

Ειδικότερα, πάνω από 7 στους 10 πολίτες (74,1%) δηλώνουν ότι αξιολογούν «σίγουρα θετικά» τα πρόστιμα που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ σε δύο σούπερ μάρκετ για παραβίαση του πλαφόν κέρδους και του νέου κώδικα δεοντολογίας που τέθηκε σε ισχύ την Άνοιξη. Ένα επιπλέον 23% δηλώνει «μάλλον θετικά», ανεβάζοντας τη συνολική αποδοχή της κυβερνητικής κίνησης πάνω από το 97%.

Ανάλογα υψηλά είναι τα ποσοστά στήριξης και για τη νέα ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, την οποία προωθεί το υπουργείο. Συγκεκριμένα, 33,4% των ερωτηθέντων δηλώνουν «θετικά» και 30,1% «μάλλον θετικά», αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερο και πιο διαφανή έλεγχο στις εμπορικές πρακτικές και την τιμολογιακή πολιτική.

Το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Παράλληλα, πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης υπογραμμίζουν ότι οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας στην τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και στη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στο «καλάθι του νοικοκυριού» παραμένουν ισχυρές.

