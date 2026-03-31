Ισχυρή τεχνολογία για την κουζίνα και το σπίτι: Η SILVERCREST και ο Andre Agassi εστιάζουν στην υψηλή τεχνολογία και την ανθρώπινη επαφή

Το brand ειδών κουζίνας και σπιτιού της Lidl, SILVERCREST, λανσάρεται διεθνώς με μια νέα, ανεξάρτητη εταιρική ταυτότητα. Στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού της, η SILVERCREST ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον πρώην νούμερο ένα τενίστα στον κόσμο, κάτοχο οκτώ τίτλων Grand Slam και παθιασμένο ερασιτέχνη μάγειρα, Andre Agassi, ο οποίος θα είναι και το πρόσωπο της πρώτης διαφημιστικής καμπάνιας της μάρκας. Υπό το σύνθημα “Make your life easy”, η SILVERCREST συστήνεται μέσα από μια πλούσια γκάμα προϊόντων.

Η SILVERCREST αποτελεί το brand που εκπροσωπεί τον θεματικό κόσμο «Κουζίνα & Οικιακός Εξοπλισμός», έναν από τους συνολικά έξι νέους θεματικούς κόσμους – ο καθένας υπό την ηγεσία ενός ισχυρού anchor brand. Αυτό επιτρέπει στη Lidl να δημιουργήσει μια ξεκάθαρη δομή για τη non-food γκάμα της, προσφέροντας στους πελάτες μεγαλύτερη καθοδήγηση και έμπνευση κατά τις αγορές τους.

Η SILVERCREST πρεσβεύει την απλή και φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση σε ισχυρή και διαισθητική τεχνολογία που υποστηρίζει τους ανθρώπους στις καθημερινές τους εργασίες στην κουζίνα και στο σπίτι. Με την εκτεταμένη γκάμα της, η SILVERCREST είναι ήδη το Νο. 1 brand συσκευών κουζίνας και οικιακού εξοπλισμού στην Ευρώπη*. Αξίζει να σημειωθεί ότι το SILVERCREST Monsieur Cuisine έχει αναδειχθεί σε απόλυτο bestseller τα τελευταία χρόνια ως ένας κομψός και “έξυπνος” πολυκόπτης τροφίμων. Το brand εστιάζει στη διαισθητική χρηστικότητα και την αξιόπιστη ποιότητα στην καλύτερη τιμή.

Ως συνεργάτης της SILVERCREST, ο Andre Agassi γνωρίζει ότι τόσο στο γήπεδο του τένις όσο και στο σπίτι, η τεχνική ακριβείας και η ανθρώπινη διαίσθηση κάνουν τη διαφορά. Για τον πρώην επαγγελματία αθλητή, η ισορροπημένη διατροφή αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής του. Στον ρόλο του ως οικογενειάρχης, βασίζεται σε ισχυρές και εύχρηστες συσκευές κουζίνας για να δοκιμάζει νέες συνταγές με τα παιδιά και τους φίλους του, εντάσσοντας υγιεινές συνήθειες στην καθημερινότητά του.

Η καμπάνια προσφέρει μια χιουμοριστική ματιά στην καθημερινότητα του σπιτιού. Τα προϊόντα SILVERCREST παρουσιάζονται μέσα από την οπτική γωνία των δύο κατοικίδιων του Andre Agassi και της Stefanie Graf. Οι “εσωτερικές φωνές” των ζώων δημιουργούν έναν διασκεδαστικό διάλογο μεταξύ σκύλου και γάτας, που συνοδεύει τις καθημερινές ρουτίνες του Agassi στο μαγείρεμα, το σιδέρωμα και το καθάρισμα. Ενώ ο σκύλος είναι ο πιστός του θαυμαστής, η ιδιότροπη γάτα σχολιάζει τις σκηνές με στεγνό χιούμορ και μια δόση ανωτερότητας. Δείτε το βίντεο της καμπάνιας εδώ.

«Σε όλη μου τη ζωή, εντός και εκτός γηπέδων, έμαθα πόσο πολύ βασίζεται η επιτυχία στη δημιουργία της καλύτερης δυνατής ομάδας υποστήριξης. Αυτό ακριβώς κάνει η SILVERCREST για την καθημερινότητά μου: χάρη στην έξυπνη τεχνολογία και τον εύκολο χειρισμό, μπορώ να προετοιμάσω ένα υγιεινό πρωινό για την οικογένειά μου, ενώ παράλληλα βοηθάω στις δουλειές του σπιτιού. Η συνεργασία μου με τη SILVERCREST μού ταιριάζει απόλυτα, επειδή το brand επικεντρώνεται σε τομείς όπου η σύγχρονη τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Η ζωή μπορεί να είναι δύσκολη, η SILVERCREST βοηθά στο να γίνει ευκολότερη. Έτσι μένει περισσότερος χρόνος για ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία: να περνάω χρόνο με τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για μένα» , δηλώνει ο Andre Agassi.

Με τη SILVERCREST, η Lidl επιδιώκει τον στόχο να κάνει την τεχνολογία που διευκολύνει την καθημερινότητα προσιτή σε όλους. Η καμπάνια εστιάζει σε κορυφαία προϊόντα της τρέχουσας γκάμας, όπως η φριτέζα αέρος, τα ειδικά σκεύη μαγειρικής, το σύστημα σιδερώματος με ατμό και η επαναφορτιζόμενη σκούπα.

«Αναπτύσσουμε συστηματικά τα δικά μας brand σε ισχυρά “anchor brands”, που αποτελούν το πρώτο σημείο αναφοράς για ποιότητα και εμπιστοσύνη στους αντίστοιχους θεματικούς κόσμους τους. Μετά την PARKSIDE και την CRIVIT, κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα με τη SILVERCREST: Απλοποιούμε την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, διαισθητική τεχνολογία για την κουζίνα και τον οικιακό εξοπλισμό, φέρνοντας την τεχνολογική πρόοδο στην καρδιά της κοινωνίας.

Είτε πρόκειται για μια κοινόχρηστη κουζίνα σε ένα διαμέρισμα, είτε για το πρώτο δικό σας σπίτι, με τα προϊόντα SILVERCREST είμαστε εκεί όπου μας χρειάζονται οι άνθρωποι. Έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν μια απλή καθημερινότητα και έναν συνειδητό τρόπο ζωής. Το γεγονός ότι ο Andre Agassi —ένας τεχνικά καταρτισμένος κορυφαίος αθλητής και παθιασμένος ερασιτέχνης σεφ και λάτρης του φαγητού— αποφάσισε να συνεργαστεί με τη SILVERCREST, αποτελεί για εμάς έκφραση αναγνώρισης των υψηλών προδιαγραφών μας για κορυφαία ποιότητα και έξυπνη, ανθρωποκεντρική τεχνολογία.», εξηγεί η Jens Thiemer, Chief Customer Officer της Lidl International.

«Η SILVERCREST εξελίσσεται σε ένα ανεξάρτητο brand στην Ελλάδα, κάνοντας την ισχυρή και διαισθητική τεχνολογία για την κουζίνα και τον οικιακό εξοπλισμό προσιτή. Για εμάς, αυτό είναι κάτι παραπάνω από ένα στρατηγικό βήμα· είναι μια σαφής υπόσχεση: Στη Lidl θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για περισσότερη απλότητα στην καθημερινότητα. Μέσω της συνεπούς omnichannel προσέγγισής μας, ερχόμαστε σε επαφή με τους πελάτες μας όπου κι αν βρίσκονται. Είτε απευθείας στo κατάστημα, είτε ως ψηφιακή πηγή έμπνευσης στα κανάλια της SILVERCREST.» αναφέρει χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer και Μέλος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Η omnichannel καμπάνια της SILVERCREST ξεκινά στις 28 Μαρτίου με μια ευρείας κλίμακας επικοινωνιακή αντεπίθεση στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

Περισσότερες πληροφορίες και περιεχόμενο για τη SILVERCREST μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Lidl συνδυάζει τη στρατηγική της μάρκας και τις ανάγκες των πελατών: Με έξι νέους καθορισμένους θεματικούς κόσμους, η Lidl εξελίσσεται επίσης σε έναν αξιόπιστο προμηθευτή για τις ανάγκες των πελατών της στον τομέα των μη τροφίμων (non-food) στους τομείς κουζίνα & οικιακό εξοπλισμό (SILVERCREST), μαστορέματα & κηπουρική (PARKSIDE), αθλητισμός & αναψυχή (CRIVIT), σπίτι & επίπλωση (LIVARNO), μόδα & αξεσουάρ (esmara) και μωρό & παιδί (Lupilu). Το αποτέλεσμα για τους πελάτες είναι μια απλή, διαισθητική αγοραστική εμπειρία χάρη στη σαφή, προσανατολισμένη στις ανάγκες διαχείριση της γκάμας προϊόντων — είτε στο κατάστημα είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Σχετικά με τη SILVERCREST:

Τα προϊόντα της SILVERCREST – τα οποία είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Lidl – εντυπωσιάζουν με έξυπνες τεχνολογίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα, προσφέροντας την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Περισσότερες πληροφορίες στο εδώ. www.my-silvercrest.com.

*Πηγή: Euromonitor International Limited, βάσει όγκου λιανικών πωλήσεων σε μονάδες το 2024, μελέτη Μαρτίου 2025. Η Ευρώπη περιλαμβάνει Δυτική και Ανατολική Ευρώπη πλην Ρωσίας, Ουκρανίας και Τουρκίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



