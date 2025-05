Με φόντο τον πόλεμο, ο Πούτιν γιορτάζει τη Νίκη του ’45: 20 ηγέτες στο πλευρό του στην Κόκκινη Πλατεία

Υπό την ασφυκτική σκιά της σύγκρουσης στην Ουκρανία και της διεθνούς απομόνωσης, η Ρωσία γιόρτασε σήμερα με παρελάσεις και εορτασμούς τα 80 χρόνια από τη νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Περίπου 20 ηγέτες χωρών στάθηκαν στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κόκκινη Πλατεία, με τον Ρώσο πρόεδρο να μετατρέπει για ακόμη μια χρονιά την Ημέρα της Νίκης σε εργαλείο γεωπολιτικής προβολής.

Σε μια λιτή δεκάλεπτη ομιλία, ο Πούτιν απέδωσε τιμή στα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ δεν παρέλειψε να συνδέσει τον αγώνα ενάντια στον ναζισμό με τη σημερινή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Η Ρωσία θυμάται τα μαθήματα του πολέμου. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος μας», δήλωσε, ζητώντας ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου» και κάνοντας λόγο για «θάρρος και αποφασιστικότητα» των στρατιωτών στην Ουκρανία.

