Ισχυρό sell off στο Χρηματιστήριο λόγω Μέσης Ανατολής – Πτώση 2,5% για τον Γενικό Δείκτη

Σε ισχυρό κλοιό πιέσεων βρέθηκε και σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές επιβάρυναν ακόμα περισσότερο το επενδυτικό κλίμα διεθνώς. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε αισθητά και έκλεισε ξανά κάτω από το όριο των 2.100 μονάδων.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 19 Μαρτίου, ο ΓΔ κατέγραψε πτώση κατά 52,67 μονάδες ή -2,47%, κλείνοντας στις 2.077,15 μονάδες. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ των 2.071,46 και 2.103,76 μονάδων, πλησιάζοντας το χαμηλό έτους των 2.074,42 μονάδων που είχε καταγραφεί στο sell off της 3ης Μαρτίου. Πλέον, η φετινή απόδοση της αγοράς είναι αρνητική, στο -2,05%, ενώ οι απώλειες του Μαρτίου φτάνουν το -8,8%.

Στο επίκεντρο η ΕΥΔΑΠ

Αξιοσημείωτη εξέλιξη της ημέρας ήταν το μεγάλο πακέτο στην ΕΥΔΑΠ, αξίας 29,1 εκατ. ευρώ, που πέρασε λίγο μετά τις 15:00. Η συναλλαγή αφορούσε 3 εκατ. μετοχές, δηλαδή περίπου 2,81% του μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή των 9,7 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πωλητής ήταν το fund WestBourne, ενώ αγοραστής ήταν η Urban Services, θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία αύξησε τη συμμετοχή της στο 12,82%.

Στον απόηχο της συναλλαγής, η μετοχή της ΕΥΔΑΠ κινήθηκε ανοδικά και βρέθηκε πάνω από τα 9,2 ευρώ, φτάνοντας σε υψηλό 12 ετών, ενώ περιόρισε αισθητά την απόσταση από την τιμή του πακέτου.

Άνοδος και στις αποδόσεις των ομολόγων

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ενισχύθηκε κατά 1,6% και διαμορφώθηκε στο 3,799%, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και ανησυχίας για την πορεία του πληθωρισμού. Σε παρόμοια κατεύθυνση κινήθηκαν και άλλες αποδόσεις διεθνώς, καθώς οι αγορές επαναξιολογούν το ενδεχόμενο πιο σκληρής στάσης από τις κεντρικές τράπεζες λόγω του ενεργειακού σοκ.

Η Μέση Ανατολή επιβάρυνε το διεθνές κλίμα

Το sell off στην Αθήνα ακολούθησε τη γενικότερη επιδείνωση του κλίματος στις ξένες αγορές. Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν και το Κατάρ αναζωπύρωσαν τους φόβους για παρατεταμένο ενεργειακό σοκ, με το Brent να ξεπερνά ενδοσυνεδριακά τα 119 δολάρια και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο να εκτοξεύεται πριν περιορίσει μέρος των κερδών του.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν έντονα χαμηλότερα, με τον Stoxx 600 να υποχωρεί περίπου 2%, ενώ ισχυρές απώλειες σημείωσαν και οι μεγάλες αγορές της Φρανκφούρτης, του Λονδίνου και της Μαδρίτης. Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τη στάση αναμονής των κεντρικών τραπεζών, καθώς η ΕΚΤ κράτησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2%, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει την αβεβαιότητα, ενισχύει τους κινδύνους για τον πληθωρισμό και πιέζει τις προοπτικές ανάπτυξης.

Το βλέμμα σε αποτελέσματα και επόμενες ανακοινώσεις

Μέσα στο δύσκολο αυτό περιβάλλον, η αγορά παρακολουθεί και το μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων. Η Titan ανακοίνωσε επιδόσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ μετά το κλείσιμο αναμένονταν οι δημοσιεύσεις από ΔΕΗ, Lavipharm και Μοτοδυναμική. Την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν, μεταξύ άλλων, η Motor Oil και ο ΔΑΑ.

Η εικόνα της σημερινής συνεδρίασης έδειξε ότι η Λεωφόρος Αθηνών παραμένει άμεσα εκτεθειμένη στο διεθνές ρίσκο, ειδικά όταν η γεωπολιτική ένταση μετατρέπεται σε ενεργειακή απειλή και σε νέο πονοκέφαλο για πληθωρισμό, επιτόκια και ανάπτυξη.

