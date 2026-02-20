Ισχυροί άνεμοι έριξαν σταυρό από λάβαρο στη Μητρόπολη – Αναστάτωση έξω από την εξόδιο ακολουθία της Αρβελέρ

Στιγμές αναστάτωσης επικράτησαν έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τελείται η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Αττική από το πρωί.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκάλεσαν την πτώση σταυρού από λάβαρο το οποίο ήταν τοποθετημένο στη σκεπή του ναού. Στο σημείο βρίσκονταν δημοσιογράφοι, συνεργεία τηλεοπτικών σταθμών αλλά και πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία ακαδημαϊκό.

Το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς, ωστόσο δημιούργησε ανησυχία για λίγα λεπτά, καθώς οι ριπές του ανέμου ήταν ιδιαίτερα ισχυρές και αιφνιδίασαν όσους βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης.

