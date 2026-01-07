Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Ισχυρός σεισμός καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο 68 χιλιόμετρα ανατολικά από την Μπακουλίν, στις Φιλιππίνες, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS).

Από την ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, δεν υπήρξαν αμέσως πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.

«Δεν ήταν τόσο δυνατός, όμως κόσμος έσπευσε να βγει έξω», σημείωσε ο Τζόι Μονάτο, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Χινατουάν, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ (νότια).

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (Phivolcs) εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Το Αμερικανικό Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης στον Ειρηνικό (PTWC) ανέφερε πως δεν αναμένει να εκδηλωθεί τσουνάμι.

