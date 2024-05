Ισλανδία: Το ηφαίστειο εκτοξεύει λάβα για 2η ημέρα ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

H ηφαιστειακή έκρηξη στη χερσόνησο Ρέικιανες της Ισλανδίας συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, εκτοξεύοντας λάβα και καπνό.

Παρόλο που η έκρηξη προκαλεί ανησυχία, οι αρχές καθησυχάζουν τους κατοίκους λέγοντας ότι οι άνεμοι αναμένεται να απομακρύνουν τα τοξικά αέρια από την πρωτεύουσα Ρέκιαβικ.

Η έκρηξη, η πέμπτη κατά σειρά από τον Δεκέμβριο, ήταν η ισχυρότερη στην περιοχή από τότε που ενεργοποιήθηκαν τα ηφαιστειακά συστήματα στην χερσόνησο Ρέικιανες πριν από τρία χρόνια, έχοντας παραμείνει αδρανή για οκτώ αιώνες, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Στην πόλη του Γκρίνταβικ, όπου λίγοι μόνο κάτοικοι επέστρεψαν αφότου αρκετά σπίτια καταστράφηκαν από την λάβα νωρίτερα φέτος, εκδόθηκε και πάλι εντολή εκκένωσης, καθώς βρίσκεται κοντά στις υπαίθριες θερμές πηγές της Γαλάζιας Λίμνης, βασικό τουριστικό αξιοθέατο.

A volcano in southwestern Iceland sent glowing hot lava shooting 50 meters into the air, its fifth eruption since December and the most powerful one since its volcanic system became active three years ago https://t.co/n83b4HwJOO pic.twitter.com/Ofzc4UHsb5

Σύμφωνα με το proothema, η ηφαιστειακή δραστηριότητα παρουσίασε ύφεση αργά χθες και παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση.

Δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς.

«Σήμερα αναμένονται δυτικοί άνεμοι και η ρύπανση με αέρια μπορεί στη συνέχεια να εξαπλωθεί στα ανατολικά πάνω από τη νότια Ισλανδία», ανέφερε η υπηρεσία.

A new #volcano erupted on the #Reykjanes peninsula in southwestern #Iceland, with a fissure more than a kilometre long spilling glowing orange lava and clouds of white smoke. The eruption is the 5th in six months on the Reykjanes peninsula. #eruption #Grindavík pic.twitter.com/oNhzwxFS7W

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 30, 2024