Ισμήνη Τριάντη: Το «αντίο» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας

Η διακεκριμένη αρχαιολόγος Αλίκη – Ισμήνη Τριάντη, εργάστηκε στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας για περίπου μία δεκαπενταετία φέρνοντας στο φως σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα.

Ισμήνη Τριάντη: Το «αντίο» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας
26 Σεπ. 2025 9:19
Pelop News

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας αποχαιρετά με θλίψη την διακεκριμένη αρχαιολόγο Αλίκη – Ισμήνη Τριάντη, που έφυγε πολύ πρόσφατα από τη ζωή.

Η Ισμήνη Τριάντη θήτευσε αρχικά για περισσότερα από 30 χρόνια στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, έχοντας υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις, όπως στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στην αρχαία Ολυμπία, στην Ακρόπολη, τις Κυκλάδες, τη Σάμο και την Ικαρία. Στη συνέχεια, μεταξύ των ετών 2001-2007, δίδαξε Κλασική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωάννινων. Υπήρξε Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων και ασχολήθηκε ειδικότερα με θέματα αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, κληροδοτώντας ένα πλούσιο συγγραφικό έργο.

Εργάστηκε στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας για περίπου μία δεκαπενταετία, από το 2003 και εξής, ως διευθύντρια της συστηματικής ανασκαφής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στον ρωμαϊκό ναό του Ακτίου Απόλλωνα, η οποία έφερε στο φως σπουδαία ευρήματα για το κτήριο αυτής της φάσης, που ανεγέρθηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο και διαδέχθηκε μετά τη Ναυμαχία του Ακτίου τον παλαιότερο ναό των Ακαρνάνων.

Μεταξύ των ευρημάτων αυτών, το 2009 αποκαλύφθηκαν στον σηκό του ναού δύο μαρμάρινες κεφαλές και τμήματα από το σώμα δύο κολοσσικών λατρευτικών αγαλμάτων, εξαιρετικά σπάνια σωζόμενα δείγματα μνημειακής γλυπτικής στην περιοχή, γεγονός που αναμφισβήτητα υπήρξε μία από τις κορυφαίες ανακαλύψεις όλων των ετών στην Αιτωλοακαρνανία.

Η Ισμήνη Τριάντη ασχολήθηκε σε βάθος με την επιστημονική μελέτη και στυλιστική τους ανάλυση, ταύτισε τα γλυπτά με απεικονίσεις του θεού Απόλλωνα και δημοσίευσε πολυάριθμα σχετικά άρθρα.

«Θα την θυμόμαστε πάντα για τον πραγματικό ενθουσιασμό της μπροστά σε αυτό το αναπάντεχο και συγκλονιστικό εύρημα και ως μία σεμνή συνεργάτη, που αφοσιώθηκε στη μελέτη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνέβαλε σημαντικά στην αρχαιολογική έρευνα της Ακαρνανίας, αφήνοντας πίσω της πλούσια παρακαταθήκη», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοκαρνανίας – Λευκάδας.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Ένοχη η σιωπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
14:29 Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών
14:21 Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες
14:11 Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
14:07 Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
13:54 Παρέμβαση Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»
13:50 Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση
13:41 Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
13:37 Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν
13:29 Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
13:26 Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή
13:21 Δείτε ποιες κατηγορίες παίρνουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο
13:13 Πάτρα: Σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων
13:06 Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!
13:03 Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν
13:00 Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!
12:54 Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025
12:46 Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα
12:43 Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
12:42 Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ