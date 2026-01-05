Ισπανία: 37χρονος πέθανε από ναρκωτικά και αλκοόλ σε απευθείας μετάδοση!

Σοκαρισμένοι άπαντες στην Ισπανία, καθώς 37χρονος πέθανε από υπερβολική δόση κοκαΐνης και κατανάλωση αλκοόλ σε «ζωντανή» σύνδεση κατά τη διάρκεια challenge την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Μαδούρο: «Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος. Είμαι έντιμος άνθρωπος», ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τη βρετανική «Daily Mirror», ο 37χρονος Σέρχιο Χιμένεθ Ράμος από την Ισπανία φέρεται να εισέπνευσε έξι γραμμάτια κοκαΐνης και να κατανάλωσε ένα μπουκάλι ουίσκι μέσα σε τρεις ώρες, στο πλαίσιο challenge, που αποδείχτηκε θανατηφόρο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Χιμένεθ βρέθηκε από τους δικούς του νεκρός στο κρεβάτι του σε μία στάση που έμοιαζε με προσευχή, στο πατρικό του σπίτι στη Βαρκελώνη.

Μάλιστα, μία web κάμερα ήταν ενεργοποιημένη και η «ζωντανή» μετάδοση εξακολουθούσε να «παίζει», με τον θάνατο του 37χρονου να τον παρακολουθούν χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι είχαν πληρώσει για να δουν τον άνδρα να κάνει το συγκεκριμένο challenge.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, όταν η μητέρα του 37χρονου μπήκε στο δωμάτιο για να δει τι ακριβώς συμβαίνει, οι θεατές τη ρωτούσαν αν ο γιος της κοιμάται και αν είχε αδειάσει το μπουκάλι με το ουίσκι.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικές αρχές της Βαρκελώνης επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για θάνατο μετά από διαδικτυακό challenge, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο «υποκίνησης σε επικίνδυνη συμπεριφορά», που υπόκειται στον νόμο περί εγκληματικών ενεργειών της χώρας της Ιβηρικής.

«Τον ρώτησα τι έκανε, αλλά δεν απάντησε…»

Συντετριμμένη η μητέρα του Σέρχιο Χιμένεθ Ράμος, Τερέζα, περιέγραψε τις τραγικές στιγμές που έζησε ανακαλύπτοντας τον γιο της νεκρό:

«Ο Τζόρντι, ο μεγαλύτερος γιος μου, που ζει στα Πυρηναία, μας προειδοποίησε πριν από μερικούς μήνες ότι ο Σέρχιο έκανε τέτοιου είδους βίντεο. Σηκώθηκα να πάω στην τουαλέτα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα και είδα την πόρτα του δωματίου του μισάνοιχτη. Τον ρώτησα τι έκανε, αλλά δεν απάντησε. Προσπάθησα να μπω μέσα, αλλά υπήρχαν ρούχα ή κάτι τέτοιο στο πάτωμα του υπνοδωματίου και δεν μπορούσα», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:

«Τον ρωτούσα συνέχεια απ’ έξω, αλλά δεν απαντούσε. Μπήκα και τον είδα γονατιστό στο κρεβάτι, σαν να προσευχόταν…».

Η Τερέζα είπε στην αστυνομία ότι ζήτησε από τον γιο της να μην πιει το ποτό που είδε στο τραπέζι του ώρες πριν από το challenge, λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που έπαιρνε, η οποία φέρεται να προοριζόταν για ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

«Υπήρχε ένα σχεδόν άδειο μπουκάλι ουίσκι, μερικά κουτάκια ενεργειακών ποτών και μια ποσότητα κοκαΐνης σε ένα κόκκινο πιάτο. Ο αδερφός μου ήταν γονατισμένος στο πάτωμα, με το κεφάλι του ακουμπισμένο στο στρώμα. Ο υπολογιστής ήταν ανοιχτός και άκουγα φωνές να τον ρωτούν αν κοιμόταν για να ξεπεράσει το μεθύσι του», είπε ο αδελφός του, Ντάνιελ.

🔴 Muere en un reto un ‘streamer’ español que copió el modelo de Simón Pérez, el influencer de las hipotecas y la cocaína. “Me dijeron que se había tomado 6 gramos en 3 horas. Y una raya de 2 gramos” https://t.co/BKmgvXX4HS — EL PAÍS (@el_pais) January 4, 2026

Como se nota que lo habéis redactado para que parezca que el que ha muerto es Simón, cabrones amarillos. Se llamaba Sergio Jiménez Ramos.

Que Dios lo tenga en su Gloria 🕊️ pic.twitter.com/Z7BZBDSTRd — Mateo (@esteparianismo) January 4, 2026

Όπως έγραψε η «Daily Mirror», ο Σέρχιο πέθανε πριν προλάβει να φτάσει ασθενοφόρο.

