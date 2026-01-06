Ισπανία: Απάτες με ψεύτικα AI βίντεο με την πριγκίπισσα Λεονόρ στο TikTok

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία λόγω πλαστών βίντεο τεχνητής νοημοσύνης (AI) που εμφανίζουν την πριγκίπισσα Λεονόρ να υπόσχεται χρηματικά ποσά σε χρήστες του TikTok με αντάλλαγμα μια μικρή προκαταβολή. Σύμφωνα με το περιβάλλον της ισπανικής βασιλικής οικογένειας, πρόκειται για απάτες που έχουν ήδη εξαπατήσει πολίτες, ζητώντας επιπλέον χρήματα πριν οι δράστες εξαφανιστούν.

Τα βίντεο κυκλοφορούν κυρίως σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζουν λογαριασμούς που παριστάνουν την ίδια την πριγκίπισσα. Έρευνα της εφημερίδας El País είχε αποκαλύψει ήδη από το 2024 ότι πολλά τηλεφωνικά νούμερα που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία με τα θύματα προέρχονταν από τη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ αρκετά βίντεο είχαν χιλιάδες προβολές.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης ή χρηματικής παροχής στο όνομα της πριγκίπισσας Λεονόρ και προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε μήνυμα υποστηρίζει το αντίθετο είναι ψευδές. Παρά τις αναφορές στην πλατφόρμα, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ουσιαστική ανταπόκριση για την αφαίρεση των ψευδών περιεχομένων.

Η Λεονόρ, κόρη του βασιλιά Φελίπε και της βασίλισσας Λετίθια, είναι η επίσημη διάδοχος του ισπανικού θρόνου και αυτή την περίοδο ολοκληρώνει τη στρατιωτική της εκπαίδευση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τον μελλοντικό θεσμικό της ρόλο.

