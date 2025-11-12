Ισπανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με drones από το Μαρόκο

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο χρησιμοποιούσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για τη μεταφορά κάνναβης από το Μαρόκο προς την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν εννέα άτομα, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών και χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής πολιτοφυλακής, τα drones απογειώνονταν από τη νότια Ισπανία και πετούσαν έως και 200 χιλιόμετρα για να παραλάβουν τα ναρκωτικά από το Μαρόκο. Στη συνέχεια επέστρεφαν μεταφέροντας το φορτίο στις περιοχές Βεχέρ ντε λα Φροντέρα και Ταρίφα στην Ανδαλουσία.

Τα πακέτα που μετέφεραν ήταν εξοπλισμένα με φωσφορίζοντα σήματα και συστήματα γεωεντοπισμού μέσω ραδιοσυχνοτήτων, ώστε να εντοπίζονται εύκολα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η συμμορία κατασκεύαζε τα drones χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που προέρχονταν από ασιατικές εταιρείες. Τα μηχανήματα διέθεταν μεγάλη αυτονομία, ακρίβεια και δυνατότητα φόρτωσης, ξεπερνώντας κατά πολύ τα εμπορικά μοντέλα που διατίθενται στην αγορά.

Το δίκτυο φέρεται να επιχειρούσε σχεδόν κάθε βράδυ, εκτοξεύοντας έως και δέκα drones ταυτόχρονα, με συνολική μεταφορά περίπου 200 κιλών ρητίνης κάνναβης ανά διαδρομή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη μαροκινή αστυνομία, μετά τον εντοπισμό πολλών πτήσεων άγνωστης προέλευσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν οκτώ λειτουργικά drones, δέκα ακόμη υπό κατασκευή, 150 κιλά κάνναβης και 320.000 ευρώ σε μετρητά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



