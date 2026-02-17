Ισπανία: Εξετάζεται απαγόρευση social media για κάτω των 16 ετών

Η κυβέρνηση Σάντσεθ προετοιμάζει και μέτρα που θα απαγορεύουν την πρόσβαση στα social media σε κάτω των 16 ετών.

Ισπανία: Εξετάζεται απαγόρευση social media για κάτω των 16 ετών
17 Φεβ. 2026 18:35
Pelop News

Η ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει από τη Δικαιοσύνη να εξετάσει τις εταιρείες που διαχειρίζονται μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X, η Meta και το TikTok, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελέσει ποινικά αδικήματα. Ο λόγος είναι ότι φέρονται να επέτρεψαν τη δημιουργία και τη διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο παράχθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε πως η απόφαση της κυβέρνησής του έχει στόχο την προστασία «της ψυχικής υγείας, της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των γιων και των θυγατέρων μας», ενώ παράλληλα επιδιώκει να βάλει τέλος στην ατιμωρησία των μεγάλων πλατφορμών κοινωνικών μέσων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η κίνηση αυτή έρχεται μετά από έκθεση ειδικών, η οποία εξέτασε «την πιθανή ποινική ευθύνη πρακτικών που γίνονται ολοένα και συχνότερες στο ψηφιακό περιβάλλον», όπως η παραγωγή και διακίνηση σεξουαλικού περιεχομένου και υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω deepfakes.

Παράλληλα, η ισπανική κυβέρνηση προετοιμάζει σειρά παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 16 ετών. Επιπλέον, σχεδιάζει νομοθεσία που θα καθιστά τις τεχνολογικές εταιρείες υπεύθυνες για επιβλαβές περιεχόμενο ή περιεχόμενο μίσους.

Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πλατφόρμα X του Έλον Μασκ. Η έρευνα αφορά την παραγωγή σεξουαλικά άσεμνων εικόνων, καθώς και τη διάδοση πιθανών υλικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας, το Grok.

