Ισπανία: Η στιγμή που η αστυνομία σκοτώνει 18χρονο στο αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στο αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια, όταν ένας 18χρονος από την Γκάμπια έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, αφού φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι, προκαλώντας τον τρόμο στους τουρίστες που έτρεχαν να σωθούν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο νεαρός, ο οποίος προσπάθησε να επιβιβαστεί σε πτήση για την πατρίδα του με εισιτήριο που είχε ημερομηνία άλλης μέρας, επιχείρησε να περάσει βίαια τον έλεγχο ασφαλείας. Όταν το μαχαίρι που είχε στο σακίδιό του ενεργοποίησε τον ανιχνευτή μετάλλων, προσπάθησε να διαφύγει, ενώ ένας οδηγός ταξί, που φέρεται να είχε δεχτεί επίθεση από τον ίδιο νωρίτερα, ειδοποίησε τους αστυνομικούς φωνάζοντας για βοήθεια.

Πέντε πυροβολισμοί και νεκρός ο 18χρονος

Ο 18χρονος πυροβολήθηκε πέντε φορές, με μία από τις σφαίρες να τον βρίσκει λαιμό, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός στο σημείο παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο αεροδρόμιο. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ενώ βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τη στιγμή που ο δράστης είναι ξαπλωμένος στο δρόμο.

🇪🇸 Man shot dead by police after knife attack at Gran Canaria Airport. He tried to stab a taxi driver and threaten passengers inside the terminal with a knife. pic.twitter.com/tkIqhg0Uz1

— nextmars (@Nexttmars) May 18, 2025