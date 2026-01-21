Ισπανία: Τριήμερη απεργία προκήρυξαν οι μηχανοδηγοί μετά τα δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα

Στην Ισπανία το συνδικάτο των μηχανοδηγών της SEMAF προκήρυξε τριήμερη πανεθνική απεργία για τις 9,10 και 11 Φεβρουαρίου, με αίτημα τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της σιδηροδρόμων, μετά τα δύο δυστυχήματα που βύθισαν στο πένθος τη χώρα.

Στην ανακοίνωσή του το συνδικάτο διευκρίνισε ότι η απεργία αφορά «όλους τους μηχανοδηγούς των διαφόρων εταιρειών του τομέα».

«Ακούμε τους εργαζόμενους»

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε σχολίασε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ότι η απεργία δεν του φαίνεται ως «ο καλύτερος τρόπος να επιτύχουν τις διεκδικήσεις τους» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα ματαιωθεί, δηλώνοντας ότι «ακούει» τους εργαζόμενους.

Το SEMAF υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ότι οι εργαζόμενοι του τομέα είχαν καταγγείλει «την κακή κατάσταση» του δικτύου σε διάφορα σημεία του, αλλά «δεν έλαβαν απάντηση, ούτε έγινε καμία παρέμβαση επί μήνες, ακόμη και επί χρόνια».

Το συνδικάτο σκοπεύει για αυτόν τον λόγο να αναζητήσει ποινικές ευθύνες «από εκείνους που έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών».

