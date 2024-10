Βαλένθια: Βιβλική καταστροφή από τις ξαφνικές πλημμύρες, 51 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Περισσότεροι από 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες που πλήττουν τη νοτιοανατολική Ισπανία, δήλωσε την Τετάρτη στο Reuters εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια. Μεταξύ των νεκρών είναι και παιδιά.

ΒΙΝΤΕΟ απόκοσμες εικόνες από τις φονικές πλημμύρες στην Ισπανία, αγνοούνται άτομα

Νωρίτερα, το εθνικό κυβερνητικό γραφείο για την περιοχή Καστίλλη-Λα Μάντσα δήλωσε στο ραδιοφωνικό κανάλι Cadena Ser ότι έξι άνθρωποι στην περιοχή αγνοούνται.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της ανατολικής Βαλένθια, Κάρλος Μαζόν, δήλωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δοθεί ακριβής αριθμός νεκρών, με πολλούς ανθρώπους να αγνοούνται ακόμη.

Στην πόλη Λετούρ 30 άνθρωποι παγιδεύτηκαν όταν ο ποταμός που διασχίζει την πόλη φούσκωσε.

Spanish firefighters rescue drivers from floodwaters after Spain’s meteorological agency put the Valencia region under the highest red alert for extreme rainfalls.https://t.co/1JXcRjwzcp pic.twitter.com/jw8AjSZkz9

— Sky News (@SkyNews) October 29, 2024