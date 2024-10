ΒΙΝΤΕΟ απόκοσμες εικόνες από τις φονικές πλημμύρες στην Ισπανία, αγνοούνται άτομα

Φονικές πλημμύρες και σημαντικά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα της Ισπανίας, από τις επαρχίες της Μάλαγας στον νότο έως την Βαλένθια στα ανατολικά, προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα. Κάτοικοι κατέγραψαν συγκλονιστικές εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα, στις οποίες φαίνονται τα ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και να πλημμυρίζουν κτίρια.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουν ήδη βρεθεί ορισμένες σοροί», ανέφερε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Κάρλος Μαθόν, αποφεύγοντας να διευκρινίσει τον αριθμό τους, καθώς οι Αρχές δεν είχαν ενημερώσει ακόμη τους συγγενείς.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, σε ορισμένες περιοχές έπεσε περισσότερη βροχή μέσα σε μια ημέρα από ό,τι κατά τον μέσο όρο ενός μήνα. «Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, που κανείς δεν θυμάται», πρόσθεσε ο Μαθόν.

Εκτεταμένα προβλήματα και αγνοούμενοι

Η κακοκαιρία προκάλεσε την εκτροχίαση ενός τρένου υψηλής ταχύτητας κοντά στη Μάλαγα, στο οποίο επέβαιναν σχεδόν 300 επιβάτες. Σύμφωνα με τις σιδηροδρομικές αρχές, κανείς δεν τραυματίστηκε. Η σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Βαλένθια και της Μαδρίτης, καθώς και αρκετές προαστιακές γραμμές, διακόπηκαν.

Massive floods in Massanassa of #Valencia , #Spain . The streets turned into rivers.. pic.twitter.com/1wjjCDzKFx

Στην περιοχή της Καστίγια-Λα Μάντσα, το γραφείο της εθνικής κυβέρνησης ανέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι 6 άτομα αγνοούνται, ενώ σύμφωνα με το πρακτορείο EFE, ένας οδηγός φορτηγού αγνοείται στην πόλη L’Alcudia της Βαλένθια.

Στη Βαλένθια, ο δήμαρχος της Ουτιέλ, Ρικάρδο Γκαμπαλδόν, δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE ότι αρκετοί άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι στα σπίτια τους.

«Η προτεραιότητα είναι να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους», τόνισε η εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην Καστίγια-Λα Μάντσα, Μιλάγρος Τολόν.

Η αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποίησαν ελικόπτερα για να διασώσουν ανθρώπους από σπίτια και αυτοκίνητα που κινδύνευαν να παρασυρθούν, ενώ μια ειδική ομάδα διάσωσης του ισπανικού στρατού κινητοποιήθηκε για να συνδράμει στις προσπάθειες διάσωσης.

