Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος από την Υεμένη με το σύστημα Arrow

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν σήμερα (07.10.2024) ότι οι σειρήνες που ήχησαν στο κεντρικό τμήμα της χώρας οφείλονται στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

«Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ αναχαίτισαν επιτυχώς τον βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες ανταποκρίθηκαν εγκαίρως στην εισερχόμενη απειλή.

Οι IDF αποκάλυψαν ότι για την αναχαίτιση του εχθρικού βαλλιστικού πυραύλου χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αεροπορικής άμυνας μεγάλης εμβέλειας τύπου Arrow, το οποίο έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει απειλές ακόμα και αν αυτές βρίσκονται έξω από την ατμόσφαιρα της Γης.

Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο οι Χούθι έχουν ήδη εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ενώ βάζουν στο στόχαστρό τους πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε «ένδειξη αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Οι Χούθι αποτελούν μέρος του αποκαλούμενου «Άξονα της Αντίστασης», μιας συμμαχίας φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει επίσης την παλαιστινιακή Χαμάς, τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και ιρακινές ομάδες.

