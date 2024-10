Ισραήλ: Βομβαρδισμοί από τους IDF σε Γάζα και Λίβανο για την 7η Οκτωβρίου ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Το Ισραήλ σφυροκοπά Γάζα και Λίβανο ανήμερα της επετείου της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν κατακλύσει δημόσιους χώρους και σημεία ώστε να τιμήσουν τα θύματα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Η επίθεση της Χαμάς οδήγησε στην πιο αιματηρή ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, οι οποίοι σκοτώθηκαν μέσα στο σπίτι τους ή στο δρόμο, καθώς και στο χώρο όπου διεξαγόταν το μουσικό φεστιβάλ. Σκοτώθηκαν επίσης στρατιώτες σε βάσεις κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Στην άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 97 παραμένουν σε αιχμαλωσία στον παλαιστινιακό θύλακο, από τους οποίους 64 θεωρείται πως είναι ζωντανοί και 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Τέσσερις μεγάλες εκρήξεις καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό, μετέδωσε το βρετανικό SkyNews, νωρίτερα σήμερα.

Οι μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της υποστηριζόμενης από το Ιράν, λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Όπως μετέδωσε ανταποκριτής του βρετανικού μέσου ενημέρωσης, ο ουρανός φωτίστηκε από γιγάντιες μπάλες φωτιάς και ακολούθησαν πολλές εκρήξεις.

«Ορισμένες από αυτές τις εκρήξεις συνοδεύονταν και από δευτερεύουσες εκρήξεις. Και ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα το πρωί ότι αυτές οι δευτερεύουσες εκρήξεις ήταν η απόδειξη ότι κατάφεραν να καταστρέψουν με επιτυχία τις αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ», ανέφερε.

«Πρέπει να πω ότι ο ρυθμός με τον οποίο έρχονται αυτές οι επιθέσεις είναι τέτοιος που οι λεγόμενοι εργαζόμενοι της πολιτικής άμυνας εδώ στη Βηρυτό δεν μπορούν να μπουν σε τμήματα των νότιων προαστίων».

«Δεν μπορούν να ψάξουν τα χαλάσματα. Αν υπάρχουν επιζώντες, δεν είναι σε θέση, σε πολλά σημεία, να τους βγάλουν έξω».

Έρευνα που διεξήχθη από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τις 7 Οκτωβρίου δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ισραηλινών υποστηρίζει τη νέα εκστρατεία στο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ υποσχέθηκε να συνεχίσει τον αγώνα κατά της ισραηλινής «επιθετικότητας» και αποκάλεσε το Ισραήλ «καρκίνωμα που πρέπει να εξαλειφθεί, όσος χρόνος και αν χρειαστεί».

Τόσο η Χεζμπολάχ όσο και ο λιβανέζικος λαός έχουν πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την απόφαση της μαχητικής οργάνωσης να ανοίξει «μέτωπο υποστήριξης» για τη Γάζα στις 8 Οκτωβρίου, αλλά «είμαστε βέβαιοι… για την ικανότητα της αντίστασής μας στην ισραηλινή επίθεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε επίσης «ηρωικές» τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, λέγοντας ότι θα έχουν «ιστορικά» αποτελέσματα στην περιοχή. Δεν υπάρχει «καμία θέση» για το Ισραήλ εκεί, δήλωσε η μαχητική οργάνωση. Από τις 8 Οκτωβρίου 2023, μία ημέρα μετά την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία οδήγησε το Ισραήλ να εξαπολύσει πόλεμο στη Γάζα, υπήρξαν σχεδόν καθημερινά διασυνοριακές εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Χαμάς. Η βία ανάγκασε περίπου 60.000 Ισραηλινούς να εκκενώσουν το βόρειο Ισραήλ και περίπου 100.000 Λιβανέζους από το νότιο τμήμα της χώρας τους.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δήλωσε ότι η εισβολή της στον νότιο Λίβανο έγινε για να απωθήσει τη Χεζμπολάχ από τα σύνορα, ώστε οι εκτοπισμένοι Ισραηλινοί να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους στα βόρεια της χώρας. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο σε σχεδόν ένα χρόνο μαχών, οι περισσότεροι τις τελευταίες δύο εβδομάδες από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Εκτιμάται ότι 1,2 εκατομμύρια Λιβανέζοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών που έχουν βάλει στο στόχαστρο μεγάλες εκτάσεις της μικρής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Βηρυτού.

