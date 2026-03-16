Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών Αλί Χαμενεΐ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξε και κατέστρεψε στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης αεροσκάφος που, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είχε χρησιμοποιηθεί από τον εκλιπόντα Αλί Χαμενεΐ και άλλους κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του IDF, το αεροσκάφος φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά προσώπων και για τη διαχείριση επαφών του ιρανικού καθεστώτος με χώρες και οργανώσεις που συνδέονται με τον λεγόμενο «άξονα» της Τεχεράνης. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι η καταστροφή του συγκεκριμένου μέσου πλήττει τις δυνατότητες συντονισμού και ανασυγκρότησης του Ιράν.

חיל-האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן – המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ. השמדת המטוס פוגעת… pic.twitter.com/lOtRRIHTff — Israeli Air Force (@IAFsite) March 16, 2026

Η εξέλιξη εντάσσεται στη συνεχιζόμενη ισραηλινή εκστρατεία κατά στόχων στο Μεχραμπάντ, καθώς ο IDF είχε ανακοινώσει ήδη από τις 8 Μαρτίου ότι είχε καταστρέψει 16 αεροσκάφη στο ίδιο αεροδρόμιο, τα οποία, κατά τον ίδιο, συνδέονταν με τη Δύναμη Quds και χρησιμοποιούνταν για μεταφορά όπλων και χρημάτων προς οργανώσεις-συμμάχους του Ιράν, κυρίως τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Reuters, η ισραηλινή ανακοίνωση αναφέρεται ρητά σε αεροσκάφος του late Supreme Leader Ali Khamenei, δηλαδή του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ. Αυτό σημαίνει ότι η σωστή διατύπωση δεν είναι ότι επλήγη «το αεροσκάφος του πρώην ανώτατου ηγέτη» με σημερινή ιδιότητα, αλλά ότι το Ισραήλ λέει πως κατέστρεψε αεροσκάφος που είχε χρησιμοποιηθεί από τον Αλί Χαμενεΐ πριν από τον θάνατό του.

Μέχρι στιγμής, το θέμα προβάλλεται ως ισραηλινός στρατιωτικός ισχυρισμός, χωρίς να υπάρχει στην ίδια αναφορά ανεξάρτητη επιβεβαίωση από την ιρανική πλευρά για το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

