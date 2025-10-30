Ισραήλ: Ανησυχία για την Χεζμπολάχ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας και ανώτατα στελέχη συζήτησαν την αυξανόμενη δραστηριότητα της οργάνωσης στον Λίβανο

Νετανιάχου
30 Οκτ. 2025 22:48
Pelop News

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου 2025 έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας μαζί με τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εξετάσουν την ενίσχυση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και να καθορίσουν πιθανές κινήσεις απάντησης.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο στην Ιερουσαλήμ, εστίασε στις πρόσφατες ενέργειες της σιίτικης στρατιωτικής οργάνωσης στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων που ξεκίνησαν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Πρόκειται για μια σημαντική συζήτηση, υπό το φως των ενεργειών της Χεζμπολάχ στο πεδίο», δήλωσε ανώνυμος Ισραηλινός αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων για την εθνική ασφάλεια.
