Ισραήλ: Αρχαιολόγοι βρήκαν 4 ρωμαϊκά σπαθιά ηλικίας 1.900 ετών – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερα ρωμαϊκά σπαθιά ηλικίας 1.900 ετών βρέθηκαν σε σπήλαιο στο Ισραήλ.

Αρχαιολόγοι βρήκαν συγκεκριμένα τέσσερα ρωμαϊκά σπαθιά και ένα ακόμα όπλο, γνωστό ως pilum (ρωμαϊκό ακόντιο), που χρονολογείται πριν από 1.900 χρόνια σε μια σπηλιά κοντά στην ακτή της Νεκράς Θάλασσας στο Ισραήλ.

Η σπάνια κρύπτη όπλων βρέθηκε στο φυσικό καταφύγιο En Gedi, διατηρημένη σε ξύλινες και δερμάτινες θήκες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

«Η εύρεση ενός μόνο σπαθιού είναι σπάνια – οπότε τέσσερα; Είναι ένα όνειρο! Τρίβουμε τα μάτια μας για να το πιστέψουμε», δήλωσαν οι ερευνητές, ενώ το βίντεο από τη συγκινητική στιγμή της ανακάλυψης κάνει τον γύρο του κόσμου.

Four 1,900-year-old swords have been discovered in a remote cave in an Israeli desert, leading archeologists to believe they were the booty of Jews who rose up against Roman rule https://t.co/z3RBHzgWAS pic.twitter.com/WmmiAmis62

— Reuters (@Reuters) September 7, 2023