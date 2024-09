Ισραήλ: Drone από το Ιράκ χτύπησε το λιμάνι Εϊλάτ – Τουλάχιστον δύο τραυματίες

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ έβαλαν στο στόχαστρο το Εϊλάτ του Ισραήλ σήμερα, ανακοίνωσε η φιλοϊρανική οργάνωση. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αναχαίτισε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από τα ανατολικά.

Ένα δεύτερο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε στον χώρο του λιμανιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

«Δύο δρόνοι εντοπίστηκαν να προσεγγίζουν τη ζώνη του Εϊλάτ από τα ανατολικά. Ένα σκάφος εκτόξευσης πυραύλων του πολεμικού ναυτικού (…) αναχαίτισε έναν δρόνο» και ο άλλος έπεσε στον χώρο του λιμανιού, αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού.

Smoke rises from the Port of Eilat in Southern Israel, following an Impact by a Drone on what appears to be an Industrial Trash Storage Building.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ (IRI) είναι ένα δίκτυο σιιτικών, ισλαμιστικών οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ.

Footage shows the explosive-laden drone impact in Eilat this evening.

The Iran-backed Islamic Resistance in Iraq launched two drones in the attack, one which was intercepted by an Israeli Navy Sa'ar 5-class corvette .

The second drone hit the Eilat port, causing damage and…

