Ισραήλ: Εντόπισε πύραυλο της Χεζμπολάχ σε σοφίτα σπιτιού στον Λίβανο ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ισραηλινές δυνάμεις δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που αποδεικνύουν ότι η Χεζμπολάχ κρύβει πυρομαχικά σε σπίτια.

Πρόκειται για μια προσπάθεια να προλάβει τις επικρίσεις για τα ευρείας κλίμακας πλήγματα στο Λίβανο, τα οποία έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής το θάνατο τουλάχιστον 500 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων.

Μεταξύ των όπλων που το Ισραήλ ανέφερε ότι είχαν αποθηκευτεί σε κατοικίες του Λιβάνου, ήταν πύραυλοι κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε μια περίπτωση, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αποκάλυψαν φωτογραφίες που έδειχναν, όπως είπαν, έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς τοποθετημένο σε εκτοξευτή στη σοφίτα του σπιτιού μιας λιβανέζικης οικογένειας.

The rocket that you see below is a long-range rocket, stored on a hydraulic system directed toward Israeli civilians and ready to be launched at a moments notice. This is just one of the 1,300 targets including long-range cruise missiles, heavy-weight rockets and UAVs that were… pic.twitter.com/XHGsKPzxbQ — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024

«Συντρίβουμε αυτό που είχε κατασκευάσει η Χεζμπολάχ εδώ και 20 χρόνια», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αίθουσα διοίκησης της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων των IDF.

WATCH: IDF Spox. RAdm. Daniel Hagari explains how Hezbollah exploits civilian infrastructure as weapons storage sites and uses the Lebanese people as human shields: pic.twitter.com/nuNG8OEo8G — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024

Το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα πλήγματα σε περίπου 1.600 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, με τα περισσότερα από αυτά να στοχεύουν σε όπλα που ήταν αποθηκευμένα σε σπίτια.

Σε αυτά περιλαμβάνονταν «πύραυλοι κρουζ που μπορούν να φτάσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, βαριές ρουκέτες με κεφαλή 1.000 κιλών, ρουκέτες μεσαίου βεληνεκούς που φτάνουν σε ακτίνα έως και 200 χιλιόμετρα, ρουκέτες μικρού βεληνεκούς και οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF αντιστράτηγος Herzi Halevi μίλησε για «προληπτική επιθετική επιχείρηση». «Καταστρέφουμε τις στρατιωτικές υποδομές που η Χεζμπολάχ έχτισε επί 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε.

#IDF Chief of Staff Herzi Halevi and Air Force Commander Tomer Bar oversee airstrikes on #Hezbollah targets from the Kyria Command Center in #TelAviv.#Lebanon #Israel pic.twitter.com/plwP9Mj97r — RRN (@RRNmedia) September 23, 2024

Η δήλωση το βράδυ της Δευτέρας ακολούθησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ισραηλινών αξιωματούχων ότι οι πολίτες του Λιβάνου θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις περιοχές όπου ήταν κρυμμένα τα όπλα της Χεζμπολάχ, στέλνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε φυγή για ασφάλεια.

Δείχνοντας την εικόνα me έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς σε ένα δωμάτιο με τούβλα, το οποίο, όπως είπε, βρισκόταν στη σοφίτα ενός σπιτιού στο χωριό Χουμίν αλ-Τάχτα του νότιου Λιβάνου, ο Χαγκάρι είπε: «Είναι έτοιμος να εκτοξευθεί από ένα άνοιγμα στην οροφή. Κάτω από τη σοφίτα, στον πρώτο όροφο, ζει μια λιβανέζικη οικογένεια, που χρησιμεύει ως ανθρώπινη ασπίδα».

«Πρόκειται για μια άμεση και πραγματική απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες και έχουμε υποχρέωση να την απομακρύνουμε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, χωρίς να αποκαλύψει πώς οι IDF απέκτησαν τις φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων δεν μπορούσε να επαληθευτεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με το protothema, το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα και άλλα πλάνα από χτυπήματα προκειμένου να πείσει πως η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί σπίτια ως οπλοστάσια πυραύλων.

This morning, the IDF says it struck a Hezbollah cell that had launched rockets at the Jezreel Valley and Afula area overnight. The launchers used in the barrage were also hit, the military says. Fighter jets also struck dozens more Hezbollah targets in southern Lebanon this… pic.twitter.com/wugCkro1vl — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 24, 2024

Τα πλάνα δείχνουν αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός σπιτιού στο Λίβανο, όπου όπως ανέφεραν η Χεζμπολάχ είχε αποθηκεύσει πυρομαχικά.

