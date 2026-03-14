Ισραήλ και Λίβανος σε τροχιά απευθείας επαφών – Στο τραπέζι εκεχειρία και Χεζμπολάχ

Σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερο βάρος για τη Μέση Ανατολή, Ισραήλ και Λίβανος εμφανίζονται έτοιμοι να προχωρήσουν σε απευθείας συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες, για πρώτη φορά μετά τη νέα πολεμική κλιμάκωση στην περιοχή. Στο επίκεντρο των επαφών φέρεται να βρίσκονται ο τερματισμός των συγκρούσεων στον Λίβανο και το μέλλον της Χεζμπολάχ.

14 Μαρ. 2026 19:36
Pelop News

Απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ισραηλινή Haaretz και αναπαρήγαγε το Reuters. Αν επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για τις πρώτες τέτοιες επαφές από την έναρξη της νέας περιφερειακής σύγκρουσης που συνδέεται με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και έχει συμπαρασύρει εκ νέου το μέτωπο του Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις επαφές αναμένεται να εμπλακεί και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ επικεφαλής της ισραηλινής αντιπροσωπείας φέρεται να είναι ο στενός συνεργάτης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ. Ως πιθανοί τόποι διεξαγωγής των συνομιλιών αναφέρονται το Παρίσι ή η Κύπρος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη δημόσια επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές για τον ακριβή χρόνο και τον τόπο των επαφών.

Το βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα είναι η προσπάθεια τερματισμού των εχθροπραξιών στο λιβανικό μέτωπο, αλλά και το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά ευαίσθητο άξονα, καθώς η δράση της οργάνωσης βρίσκεται στον πυρήνα της νέας ανάφλεξης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η νέα κλιμάκωση άρχισε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυρά κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι απαντά στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν κατά την έναρξη του πολέμου. Έκτοτε, το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ έχει απαντήσει με εκατοντάδες πυραυλικές επιθέσεις κατά μήκος των συνόρων.

Το ανθρώπινο κόστος της νέας σύγκρουσης είναι ήδη βαρύ. Το Reuters, επικαλούμενο το δημοσίευμα της Haaretz, αναφέρει ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει περισσότερους από 770 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες άλλους στον Λίβανο. Παράλληλα, άλλες αναφορές των τελευταίων ωρών δείχνουν ότι η βία συνεχίζεται με σφοδρότητα, με νέα πλήγματα και νέες απώλειες να καταγράφονται ακόμη και σε υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Η προοπτική απευθείας επαφών, εφόσον επιβεβαιωθεί και υλοποιηθεί, ανοίγει ένα νέο διπλωματικό παράθυρο σε μια από τις πιο επικίνδυνες εστίες της τρέχουσας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το αν αυτές οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική αποκλιμάκωση παραμένει ανοιχτό, καθώς στο τραπέζι μπαίνουν ζητήματα που υπερβαίνουν μια απλή εκεχειρία και αγγίζουν τον ίδιο τον συσχετισμό ισχύος στην περιοχή.

