Ισραήλ: Νέα πλήγματα σε υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Στοχοθετήθηκαν χώροι εκτόξευσης, πεδία βολής και συγκρότημα εκπαίδευσης της δύναμης αλ Ραντουάν.

Λίβανος
09 Δεκ. 2025 9:44
Pelop News

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι επιθέσεις στόχευσαν χώρο εκτόξευσης που χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά του Ισραήλ, συγκρότημα εκπαίδευσης της επίλεκτης δύναμης αλ Ραντουάν, πεδία βολής, χώρους εκπαίδευσης για διάφορους τύπους όπλων και άλλες στρατιωτικές δομές της οργάνωσης.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά πλήγματα εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ και διατηρεί τον έλεγχο πέντε συνοριακών σημείων στον νότιο Λίβανο.

Στις αρχές Νοεμβρίου 2025 το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει για εντατικοποίηση των επιχειρήσεων, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι επανεξοπλίζεται. Η οργάνωση έχει αποδυναμωθεί σημαντικά από τον πόλεμο, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του ιστορικού ηγέτη της Χάσαν Νασράλα σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν αυξανόμενη πίεση στις λιβανέζικες αρχές για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η οργάνωση και οι σύμμαχοί της αντιτίθενται, επικαλούμενοι τη συνεχιζόμενη παρουσία ισραηλινών δυνάμεων σε λιβανέζικο έδαφος.

