Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ

Στελέχη πρώτης γραμμής της ιρανικής παραστρατιωτικής δύναμης Quds μπήκαν στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων – «Ουδέτερη ζώνη» φτιάχνουν οι IDF

03 Μαρ. 2026 18:30
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις ο στρατός του Ισραήλ έχει αναπτυχθεί σε «πολλά σημεία» στο νότιο Λίβανο, παράλληλα με την εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων που διεξάγει από χθες (02.03.2026) η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εναντίον της Χεζμπολάχ.

Αρχικά, οι IDF ανέφεραν ότι «έθεσαν στο στόχαστρο πολλούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», ενώ εικόνες που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου έδειχναν πυκνό καπνό στον τομέα που βομβάρδισαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 246 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο τις τελευταίες 48 ώρες, δήλωσε σήμερα (03.03.2026) εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Έπειτα, τα ισραηλινά στρατεύματα ανακοίνωσαν ότι δημιουργούν μία «ουδέτερη ζώνη», με εντολή του υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατς, σε νέες θέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου στα σύνορα με το βόρειο Ισραήλ, για την ανάσχεση δυνάμεων της Χεζμπολάχ.

Την ίδια στιγμή που ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιούσε χερσαία διείσδυση στο νότιο Λίβανο, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ «σφυροκοπούσε» την Βηρυτό, βάζοντας στο στόχαστρο κέντρα διοίκησης και ελέγχου της Χεζμπολάχ, δημοσιεύοντας σχετικά βίντεο στα social media.

Από τις σημερινές (03.03.2026) αεροπορικές επιδρομές δέχτηκε επίθεση ο Νταούντ Αλιζαντέχ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Είναι διοικητής της πτέρυγας της ιρανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης που δρούσε στον Λίβανο, χωρίς να διευκρινίζεται αν επέζησε της επίθεσης.

Αυτός που δεν γλίτωσε ήταν το «δεξί χέρι» του Αλιζαντέχ, ο Ρεζά Χαζάι, ο οποίος ηγήθηκε των προσπαθειών για την μεταφορά όπλων από το Ιράν στην Χεζμπολάχ και επέβλεπε τα προγράμματα κατασκευής και παραγωγής όπλων της φιλοϊρανικής οργάνωσης στον Λίβανο.

