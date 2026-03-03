Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι N12 σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό Ματζίντ ιμπν αλ-Ρεζά, μία ημέρα μετά τον διορισμό του ως αναπληρωτή υπουργού Άμυνας του Ιράν.

Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκε το κτίριο που θα εκλεγόταν ο νέος ηγέτης

Ο προκάτοχός του, Αζίζ Νασιρζαντέχ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ.

Wall Street Journal: Ο Τραμπ είναι ανοιχτός στη στήριξη ένοπλων πολιτοφυλακών στο Ιράν που είναι πρόθυμες να βοηθήσουν στην ανατροπή του καθεστώτος

Ανοιχτός στην υποστήριξη ομάδων στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, σε μια ιδέα που θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιρανικές φατρίες σε χερσαίες δυνάμεις η οποία θα υποστηρίζονται, έστω θεωρητικά, από την Ουάσινγκτον.

