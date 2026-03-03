Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκε το κτίριο που θα εκλεγόταν ο νέος ηγέτης

Εκρήξεις σε ανατολική και νοτιοανατολική Τεχεράνη – Σε εξέλιξη ο τέταρτος ημέρα του πολέμου

Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκε το κτίριο που θα εκλεγόταν ο νέος ηγέτης
03 Μαρ. 2026 16:50
Pelop News

Νέα σειρά επιθέσεων εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε σήμερα ο Ισραηλινός Στρατός, την τέταρτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, το κτίριο του Συμβούλιο των Ειδικών, που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, ισοπεδώθηκε από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην πόλη Κομ, νότια της ιρανικής πρωτεύουσας.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι η περιοχή κοντά στο συγκεκριμένο κτίριο βομβαρδίστηκε, ενώ εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφουν τις συνέπειες των επιθέσεων.

Την ίδια ώρα, δημοσιογράφοι του Agence France-Presse ανέφεραν νέες εκρήξεις στην ανατολική και νοτιοανατολική Τεχεράνη σήμερα το μεσημέρι, με γκρίζο καπνό να υψώνεται στον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας.

Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Mehr News Agency και Tasnim News Agency μετέδωσαν επίσης πληροφορίες για εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία που επλήγησαν ή για τυχόν θύματα.

Η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται διαρκώς, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τις πληροφορίες να μεταδίδονται αποσπασματικά, καθώς η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ρευστή. Οι εξελίξεις αναμένονται κρίσιμες τις επόμενες ώρες, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τη νέα φάση της σύγκρουσης.

