Ισραήλ: Ρουκέτα της Χεζμπολάχ πέφτει σε αυτοκινητόδρομο σε ώρα αιχμής ΒΙΝΤΕΟ

Η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε επίθεση με περισσότερες 50 ρουκέτες σε περιοχές του βόρειου Ισραήλ.

Στο ακόλουθο βίντεο, μέσα από ταμπλό αυτοκινήτου, φαίνεται η ρουκέτα που χτυπά το οδόστρωμα, σε αυτοκινητόδρομο του βόρειου Ισραήλ, λίγα μέτρα δίπλα σε αυτοκίνητα που τον διασχίζουν.

After a night in which Hezbollah launched dozens of rockets toward northern Israel, the terrorist group fired about 30 more rockets at Kiryat Shmona just minutes ago.

Several buildings are now on fire. pic.twitter.com/gx7I5QhOmS

— Hen Mazzig (@HenMazzig) September 24, 2024