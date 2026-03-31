Ισραήλ: Σχέδιο για «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι

Δηλώσεις Κατζ για έλεγχο της περιοχής και παραμονή εκτοπισμένων – Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Λίβανος
31 Μαρ. 2026 13:55
Pelop News

Εξηγήσεις για το σχέδιο δημιουργίας «ζώνης ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο έδωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της χώρας του να διατηρήσει στρατιωτικό έλεγχο στην περιοχή έως τον ποταμό Λιτάνι.

Όπως ανέφερε σε σημερινές δηλώσεις, το Ισραήλ σχεδιάζει να δημιουργήσει μια εκτεταμένη ζώνη ασφαλείας εντός του νότιου Λίβανος, με στόχο – όπως υποστηρίζει – την αποτροπή επιθέσεων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των περιοχών του βόρειου Ισραήλ.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με τον Λίβανο να εμπλέκεται ενεργά στη σύγκρουση έπειτα από επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών στόχων. Παρά το γεγονός ότι η οργάνωση δεν εκπροσωπεί την επίσημη κυβέρνηση του Λιβάνου, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτείνονται σε λιβανικό έδαφος, προκαλώντας σημαντικές ανθρωπιστικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, η σχεδιαζόμενη ζώνη θα εκτείνεται έως τον ποταμός Λιτάνι, μια στρατηγικής σημασίας γεωγραφική γραμμή. Ήδη, όπως επισημάνθηκε, γέφυρες στην περιοχή έχουν βομβαρδιστεί με στόχο τον περιορισμό των μετακινήσεων των δυνάμεων της Χεζμπολάχ.

«Το Ισραήλ σχεδιάζει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας εντός του νότιου Λιβάνου και να διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής μέχρι τον ποταμό Λιτάνι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κατζ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι περίπου 600.000 κάτοικοι του νότιου Λιβάνου, οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις εστίες τους έως ότου διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια του βόρειου Ισραήλ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του στο ενδεχόμενο εκτεταμένων καταστροφών υποδομών και κατοικιών κοντά στα σύνορα, με βάση – όπως είπε – το μοντέλο που εφαρμόστηκε στη Ράφα και στη Μπέιτ Χανούν.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, στο τέλος της επιχείρησης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα έχουν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής έως τον Λιτάνι, συμπεριλαμβανομένων των γεφυρών, ενώ στόχος είναι και η εξουδετέρωση των ειδικών δυνάμεων Ράντουαν της Χεζμπολάχ και η καταστροφή του οπλισμού τους.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

