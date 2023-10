Ισραήλ: Σε εξέλιξη οι χερσαίες πολεμικές επιχειρήσεις – Έχει κόψει τη Γάζα στη μέση με τανκς και μπουλντόζες – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι χερσαίες πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, έχοντας κόψει τη Λωρίδα στη μέση με τανκς και μπουλντόζες, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί επιδρομές στη Δυτική Όχθη και συγκεκριμένα στον καταυλισμό Τζενίν, που έγιναν σκληρές μάχες πριν λίγο καιρό.

Κάτοικοι της Γάζας αναφέρουν ότι η περιοχή έχει κοπεί σε δύο σημεία και αναρτήσεις στα social media δείχνουν βίντεο και φωτογραφίες με τα ισραηλινά στρατεύματα. Στις εικόνες διακρίνονται τανκς και μπουλντόζες που μπορούν να ανοίξουν δρόμους στα χαλάσματα, καθώς ένα σημαντικό μέρος ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς των προηγούμενων ημερών.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι αρνήθηκε να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε πληροφορία, ωστόσο παραδέχθηκε ότι από το βράδυ πραγματοποιούνται χερσαία χτυπήματα. Μάλιστα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν ότι σε 24 ώρες σκότωσαν τέσσερα ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

צה”ל המשיך במהלך הלילה בהרחבת הפעילות הקרקעית ברצועת עזה. בהיתקלויות עם מחבלים ברצועת עזה, חיסלו לוחמי צה”ל עשרות מחבלים אשר התבצרו במבנים וניסו לפגוע בכוחות. במהלך אחד מהאירועים, כלי טיס בהכוונת הלוחמים בשטח תקף מבנה כינוס של ארגון הטרור חמאס ובו מעל ל-20 מחבלים >> pic.twitter.com/IlGkMyoiSG — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 30, 2023

Το Sky News αναφέρει ότι δεκάδες τεθωρακισμένα βρίσκονται στις παρυφές της συνοικίας αλ-Ζεϊτούν και έχουν αποκλείσει την οδό Σαλαχεντίν, ενώ βάλλουν κατά κάθε οχήματος που κυκλοφορεί.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ισραηλινός στρατός έχει εμφανιστεί στην συνοικία Νετσαρήμ, πιθανώς για να αποκόψει σιγά – σιγά τη βόρεια Γάζα από τη θάλασσα.

IDF Ground Operations in Gaza continued and expanded overnight: 🔻An IAF aircraft—guided by ground forces—struck a Hamas post and the 20+ terrorist operatives in it. 🔻Soldiers spotted armed terrorists and an anti-tank missile launching post near the Al-Azhar University and… — Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2023

Επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Η Χαμάς μπορεί να δραστηριοποιείται στην Γάζα, ωστόσο το Ισραήλ από τις πρώτες ώρες της επίθεσης της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης, ξεκίνησε τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη, όπου μένουν πολλοί Παλαιστίνιοι και βρίσκεται η κυβέρνηση του Μαχμούντ Αμπάς, που αναγνωρίζεται τόσο από τη χώρα, όσο και διεθνώς.

Τώρα νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιδρομές έχουν κλιμακωθεί που πραγματοποιούνται από μικρές ομάδες του ισραηλινού στρατού και πλέον συμμετέχουν τανκς και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επιδρομές γίνονται στην Τζενίν με περισσότερα από 100 στρατιωτικά οχήματα, ανάμεσά τους και δύο μπουλντόζες στρατιωτικού τύπου.

#WATCH : The Israeli forces bulldozer removes and confiscates the Horse Roundabout, a landmark in the city of Jenin, and violent confrontations occur in the vicinity of Jenin Governmental Hospital. #WestBank #Palestine #GazaUnderAttack #WestBankUnderAttack #Israel #GazaWar… pic.twitter.com/jp8Hjpcrjy — upuknews (@upuknews1) October 30, 2023

Επίσης, αναφέρει ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην Τζενίν, εν μέσω πληροφοριών για σφοδρές μάχες στην πόλη της Δυτικής Όχθης. Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τα ισραηλινά στρατεύματα να συνεχίζουν να επιχειρούν στην πόλη μετά το φως της ημέρας.

قوات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير واسعة في جنين. pic.twitter.com/MohGcwv9YG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 30, 2023

Σημειώνεται, ότι τον Ιούλιο του 2023 το Ισραήλ πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν που δημιουργήθηκε κατά την ανεξαρτησία του Ισραήλ και στάλθηκαν μαζικά Παλαιστίνιοι, καθώς η χώρα άρχισε να κατοικείται από εβραϊκό πληθυσμό που έφτανε από το εξωτερικό.

Τότε, σύμφωνα με το newsbeast, στόχος ήταν να εξολοθρεύσει μαχητές της ένοπλης οργάνωσης Ισλαμικής Τζιχάντ και σύμφωνα με τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν σκοτωθεί αρκετοί τρομοκράτες. Ωστόσο μαρτυρίες και υλικό που αναρτήθηκε στα social media, έδειχνε μπουλντόζες να καταστρέφουν σπίτια σε θέσεις που θέλουν να επικοικήσουν Ισραηλινοί.