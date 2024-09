Ισραήλ: «Στοχευμένη επίθεση» στην Βηρυτό μετά από 150 ρουκέτες της Χεζμπολάχ ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δυνάμεις του εξαπέλυσαν σήμερα ένα «πλήγμα ακριβείας» σε συνοικία στη Βηρυτό.

Το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar – που ελέγχεται από την Χεζμπολάχ – μετέδωσε είδηση για μια επίθεση στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από το enikos, μια πηγή ασφαλείας έκανε λόγο στο Reuters για ένα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού κοντά στο τέμενος Αλ-Καέμ», τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με πλάνα από ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του Reuters, ένα πυκνό σύννεφο καπνού φάνηκε να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ενώ κάτοικοι στα νότια προάστια της πόλης ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη.

