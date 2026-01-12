Ισραήλ: Συνελήφθη στενός συνεργάτης του Νετανιάχου

Νετανιάχου
12 Ιαν. 2026 10:54
Pelop News

Η ισραηλινή αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός από τους στενότερους συνεργάτες του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον ανέκρινε ως ύποπτο για παρεμπόδιση έρευνας σχετικά με τη διαρροή διαβαθμισμένου εγγράφου προς δημοσιογράφους, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ο συνεργάτης αυτός, ο Τζάτσι Μπράβερμαν, είναι προσωπάρχης του Νετανιάχου και πρόσφατα ορίστηκε ως ο επόμενος πρέσβης του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αφέθηκε ελεύθερος αργά το βράδυ της Κυριακής, ύστερα από 12 ώρες ανάκρισης, με περιοριστικούς όρους που του απαγορεύουν να εγκαταλείψει τη χώρα για 30 ημέρες και να εισέλθει στο γραφείο του πρωθυπουργού για 15 ημέρες.

Το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου καταδίκασε την έρευνα, χαρακτηρίζοντάς την «τίποτα περισσότερο από επέκταση της συνεχιζόμενης εκστρατείας δίωξης του πρωθυπουργού και της ομάδας του». Ο Νετανιάχου κατηγορείται για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης και βρίσκεται στη μέση μιας μακράς ποινικής δίκης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες σε βάρος του προσωπικού του.

Ο Μπράβερμαν έχει ήδη λάβει έγκριση για τη θέση του στο Λονδίνο από τον Επίτροπο Δημόσιας Υπηρεσίας του Ισραήλ και το υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου, καθώς και από τις βρετανικές αρχές. Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, κάλεσε την κυβέρνηση να αναστείλει τον διορισμό του, δηλώνοντας ότι είναι «απαράδεκτο ένα άτομο που είναι ύποπτο για εμπλοκή σε παρεμπόδιση έρευνας ασφαλείας να εκπροσωπεί το Ισραήλ σε μία από τις σημαντικότερες χώρες της Ευρώπης».

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαάρ, απέρριψε το αίτημα, λέγοντας ότι «δεν είναι σωστό να τιμωρείται κάποιος πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, καθώς παραβιάζεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη».

Η υπόθεση αφορά τη διαρροή ενός απόρρητου εγγράφου στη γερμανική εφημερίδα Bild κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, μια κίνηση που αποσκοπούσε στην υποστήριξη της πολιτικής της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Μπράβερμαν είναι ύποπτος για παρεμπόδιση της έρευνας σχετικά με τη διαρροή.

