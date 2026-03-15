Ισραήλ: Το γραφείο Νετανιάχου διαψεύδει φήμες για δολοφονία του πρωθυπουργού

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφόρησαν στα social media και υπονοούσαν ότι ο Νετανιάχου είχε δολοφονηθεί σε αντίποινα από το Ιράν, μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

Σε ερώτηση ανταποκριτή του Anadolu σχετικά με τις «αυξανόμενες φήμες στα social media περί δολοφονίας του Νετανιάχου», το γραφείο του πρωθυπουργού απάντησε: «Αυτά είναι ψευδείς ειδήσεις. Ο πρωθυπουργός είναι μια χαρά».

Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει τον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον «εγκληματία και δολοφόνο των παιδιών» και δηλώνοντας ότι θα τον καταδιώξουν με όλη τους τη δύναμη, σε περίπτωση που είναι ζωντανός.

Αντιδράσεις διεθνώς

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε υπόνοιες ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ίσως είναι νεκρός, ζητώντας να παραδοθεί εφόσον είναι ζωντανός.

Οι διαψεύσεις από το γραφείο του Νετανιάχου καταδεικνύουν την ένταση στην περιοχή και την προσοχή που απαιτείται στη διαχείριση ειδήσεων και φημών για υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα.

